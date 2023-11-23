台股早盤平盤整理 權值股熄火！IC設計、車用中小個股發威
美股主要指數昨（22）日皆收漲，台北股市今（23）日開盤後在平盤17310點上下震盪，權值王台積電早盤跌3元，來到574元。其他重要電子股，如聯發科、南亞科、群創、友達走揚，鴻海漲近1%。今日盤面焦點依舊是IC設計，安國、鈺創飆漲停。車用電子也紅通通，廣華漲逾8%，晶豪科、天方能源與晶宏漲5%以上。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數22日上漲184.74點，或0.53%，收35273.03點；那斯達克指數上漲65.88點，或0.46%，收14265.86點；標普500指數上漲18.43點，或0.41%，收4556.62點；費城半導體指數上漲12.16點，或0.33%，收3744.96點；NYSE FANG +指數上漲16.27點，或0.20%，收8299.01點。
台北股市今日開盤後在平盤17310點上下震盪，晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌3元，來到574元。同樣是晶圓代工的聯電小漲，世界先進漲2.3%、力積電漲0.85%。其他重要電子股，如聯發科、南亞科、群創、友達走揚。
鴻海漲近1%，不過，華碩與宏碁走跌，跌0.5%以上。AI概念股表現差強人意，緯創早盤來到盤下小跌、廣達小漲、技嘉漲0.8%、英業達漲1%、緯穎來到平盤附近。
大立光今日強勢漲3%，也帶動其他光學鏡頭族群，如亞光、今國光漲1到3%。而今日IC設計持續高漲，安國、鈺創飆漲停，立積、驊訊漲5到6%，聚積、迅杰、海德威、富鼎、揚智、凱鈺、連宇、沛亨漲2到4%。
車用電子也紅通通，廣華漲逾8%，晶豪科、天方能源與晶宏漲5%以上。精材、為昇科、笙泉、德微、神達漲2到4%。