你殺不到我！自稱躲過蒲亭多次暗殺　澤倫斯基：越來越好閃

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去年俄國剛入侵時，基輔一度傳出快淪陷消息，面對俄羅斯特種部隊空降，澤倫斯基與幕僚拒絕離開首都，當時歐美曾提議，要協助護送他離開，但他回應：「我需要的是彈藥，而不是搭便車」，並靠著保鑣以臨時路障和膠合板封鎖辦公室，擋住俄軍攻勢，聲稱當時的情況活像是在瘋人院一樣。
澤倫斯基指出，直到現在，俄羅斯都極力想推翻他，而他甚至知道俄方最新任務的代號及截止日期，暗殺行動多到連他都不清楚實際次數，也越來越好閃躲。不過，對於烏克蘭是否也實施了針對俄國的暗殺行動，澤倫斯基則沒有正面回應；當被問到烏克蘭是否會伺機殺害「暴君」蒲亭時，他只說：「那是戰爭，烏克蘭擁有保衛我們土地的所有權利。」
報導提到，當外媒記者前往基輔專訪澤倫斯基時，需經過多層機場式的安檢，連筆都必須交出，為了安全起見，澤倫斯基辦公室的許多窗戶都被沙袋堵住，部分官府走廊也保持不見光的狀態。
澤倫斯基也坦言，烏克蘭需要在戰場上取得更多成果，但否認了戰爭陷入僵局的說法，誓言要繼續戰鬥，堅稱這場戰爭「不是電影」，烏軍也許在陸地反攻進展緩慢，但在黑海的行動卻相當成功，一系列飛彈和無人機襲擊，迫使蒲亭將黑海艦隊向東撤出，使烏克蘭能夠開闢一條糧食出口通道。
澤倫斯基還說，烏克蘭人民厭倦了戰爭，但也沒有興趣尋求苟安：「我們不相信蒲亭也不相信俄羅斯，我們不相信他們真的想要結束戰爭。他們想殺了我們，而我們想要的是正義。」
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