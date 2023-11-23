台南2警遇襲遭狂砍慘死！兇嫌林信吾遭南檢求處死刑 11：00宣判
明德外役監脫逃嫌犯林信吾，去（2022）年8月持刀襲擊警察凃明誠、曹瑞傑，最終釀成2死悲劇，台南地院日前召開辯論庭，林信吾雖當庭向2殉職警家屬道歉、表示後悔，但不被家屬所接受，今（23）日上午11點，將宣判一審判決。
記者林莞茜／綜合報導
回顧案情，去年8月間，台南市警局第二分局民權派出所的凃明誠、曹瑞傑，於查緝重機車竊案時，遭兇嫌林信吾襲擊殉職，林信吾犯案後落跑，隔天清晨，在新竹客運站被逮捕到案，被檢方依殺人等罪嫌起訴、並建請法院對林求處死刑，林信吾供稱，案發前有飲酒，加上被警方噴辣椒水，才會一時失控襲警，全案仍在審理中。
據了解，殺警案兇嫌林信吾，已完成五次司法精神鑑定及量刑鑑定，鑑定認為，林信吾缺乏同理心，遇到挫折時會怨天尤人，會透過傷害他人得到心中的公平，受挫時無法宣洩壓力，導致酗酒成癮，但即便戒酒也難改變其人格。而林方面的辯護律師，辯護方向是針對教化的可能性，因此檢方聲請改由高雄凱旋醫院鑑定。
全案經審理一年多，10月31日召開最後一場辯論庭，檢方求判林信吾死刑，林信吾表示很後悔，當庭向2名殉職員警家屬當場道歉，並說自己是罪有應得，仍未獲員警家屬接受原諒，今日上午，台南地院將宣布一審結果。