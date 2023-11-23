郭台銘公開侯、柯對話！黃暐瀚：苦勸4次不要做「1事」終究沒成功

執著藍白合疏忽綠營佈局！她警告：蕭美琴是民進黨史上最強副手

▲媒體人黃智賢說，賴清德副手蕭美琴可能是民進黨史上最強的副手。（圖／資料照）
▲媒體人黃智賢說，賴清德副手蕭美琴可能是民進黨史上最強的副手。（圖／資料照）

記者林怡昕／台北報導

就在藍白合卡關之際，民進黨總統參選人賴清德、副手蕭美琴早就保持備戰狀態，成為第一組去登記的正副總統候選人。對此，媒體人黃智賢分析，蕭美琴對賴清德是絕對性互補，賴清德的短處，蕭美琴可以補上，反觀國民黨，因為精力跟宣傳都放在藍白合，完全疏忽了民進黨的選舉布局，直呼「蕭美琴甚至很可能是民進黨史上最強的副手」。

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黃智賢指出，國民黨總統參選人侯友宜再對民眾黨總統參選人柯文哲喊話，要重新檢視9份民調，要等柯到最後一刻，國民黨因為精力跟宣傳都放在藍白合，完全疏忽了民進黨的選舉布局，賴蕭配日前已經去登記參選，雖然賴蕭配早已傳聞很久，但是，正式登記參選，還是一個關鍵節點。

黃智賢直言，蕭美琴是一個可怕的對手，連馬英九基金會執行長蕭旭岑都警告，蕭美琴很強，「事實上，甚至很可能，是民進黨史上最強的副手」，因為她對賴清德，是絕對性互補，賴清德的短處，蕭美琴可以補上，簡單一句話，蕭美琴有票，國民黨可能還沒有意識到蕭美琴的殺傷力。

黃智賢分析，蕭美琴從民進黨基層做起，幫然助選過，也自己也選過多次，當過4屆立委，所以非常熟悉政治運作與攻防，跟賴清德的默契足夠；因為美國對中國國策改變，所以刻意讓台灣跟美國的關係大幅上升，加上蕭美琴自己的條件、語言的優勢，以及她對國際外交的興趣，美國根本是把蕭美琴當成自己人，公開讚揚蕭美琴的，不只是佩洛西而已，更有其他華盛頓要角，所以，蕭美琴會幫助賴清德，消除「疑賴論」。

黃智賢再指，都會與知性的獨立女性形象，對中間選民跟年輕人有吸引力，這幾乎是毫無疑義的，這一點，不但補賴清德的不足，而且可以承接英粉；蕭美琴當初願意去艱困選區花蓮選舉，而且耕耘10年，這表達了願意為黨打拼，還願意長期蹲點，經營花蓮，她又對花蓮念念不忘，回台第一場造勢，要從花蓮開始，這個姿態，展現她重情重義不忘本。

黃智賢續指，蕭美琴跟蔡英文的關係很好，這等於蔡英文加持；相對於賴清德的強硬，蕭美琴具有柔軟跟溫暖的特質，蕭美琴完全補上賴清德的不足，也有向中間擴展的動能，這是一個要小心對付的對手，不要掉以輕心。

黃智賢認為，蕭美琴的確很強，增強了賴清德，但，賴蕭組合，還是很多弱點，因為選舉是動態的，「比如說，蕭美琴是不是很雙標?」

黃智賢說，國民黨已經把中常會延後，繼續等待藍白合，如果藍白徹底破局，會大夢初醒，知道自己戰略上如何大錯特錯，而如果藍白終究合了，柯文哲將會成為國民黨最大的噩夢，不但兩黨政見歧異極大，比如說，柯文哲不承認九二共識，柯文哲連國民黨不分區，都罵是用錢標的，而柯文哲的誠信根本破產。

黃智賢認為，藍白合，徹底掩護了賴蕭組合，讓他們可以好整以暇，別著貓狗胸章，快樂出航，「國民黨陷入自己的幻想中，真是讓人不勝唏噓」。

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