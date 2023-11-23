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2023感恩節快樂！「日期、由來、吃火雞」一次看　感恩節貼圖下載

▲2023感恩節日期是今天，關於感恩節的由來、感恩節吃火雞，以及表達謝意的感恩節貼圖，本文一次看懂。（圖／取自Unsplash）
▲2023感恩節日期是今天，關於感恩節的由來、感恩節吃火雞，以及表達謝意的感恩節貼圖，本文一次看懂。（圖／取自Unsplash）

記者黃韻文／綜合報導

接近2023年底，節日特別多，今（23）天是感恩節，明天則是黑色星期五（黑五），緊接著還有聖誕節及跨年。雖然台灣不太流行慶祝感恩節，不過還是會以此為名目吃感恩節大餐、大啖烤雞。關於感恩節的由來、為什麼要吃火雞，還有應景的感恩節貼圖一文看完。

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感恩節是每年的幾月幾號？
感恩節的日期是「11月的第4個星期四」，因此每一年的感恩節的日期都不同，故2023年的感恩節是今天（11月23日）。

感恩節的由來與意義
感恩節源自於基督教，對美國、加拿大來說是全國節日，不過兩地的感恩節日期並不同。

感恩節的由來與16世紀末宗教改革運動有關，清教徒為了淨化教會被迫害，只得搭著客船逃離到新英格蘭避難，當時遇到冬天，許多清教徒飢寒交迫、染病身亡。幸好在當地原住民的幫助下，新移民也學會狩獵、種植，並迎來豐收，而新移民邀請原住民一同感謝上天的賜予，成為感恩節的由來。

感恩節英文怎麼說？
Thanksgiving (Day)或是 Day of Thanksgiving。

又稱火雞節，Turkey Day。

美國感恩節為什麼要吃火雞？
講到感恩節就想到吃火雞，兩者之間究竟有何關聯？有一說是《聖經》「出埃及記」中，摩西帶以色列人到沙漠時缺糧，上帝聽見眾人的抱怨後，便有大批鵪鶉飛到以色列人紮營的地方，讓大家可以飽餐一頓，從此烤飛禽就成為感恩節必吃大餐。

另外一種說法，則是在許多飛禽中，火雞的體型偏大、也容易烤，方便多人團聚時一起共享，因此成為主食首選。

▲美國感恩節大餐的主菜多是烤火雞。（圖／Unsplash）
▲美國感恩節大餐的主菜多是烤火雞，一些台灣人也會在這天吃烤雞。（示意圖／Unsplash）
感恩節貼圖
由於台灣不太流行過感恩節，企業、品牌並未特別針對感恩節設計圖案，不過「感恩、謝謝」是台灣人的習慣，有許多款式都內含感恩、感謝貼圖，免費感恩貼圖整理一次看。

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▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 蛋蛋狗」。（圖／取自LINE）
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