名家論壇》黃創夏／醜態畢露的侯、柯互鬥

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經過十多年，《BBC》被台灣訓練的越來越敏銳了，針對喧喧鬧鬧的藍白合、「政治統計學」的荒腔走板，《BBC》針對藍白合的鬧劇，還是以英國人的嚴肅和嚴謹特別點出：「獵槍下的婚禮」，硬是逼婚註定不會幸福！
藍白兩方會不會幸福？那是他們的事，但光怪陸離的嘴臉，卻很令人擔心如何教育下一代。
例如，原來世上不只媽媽好，能有「珊媽」也很寶，想要翻臉，柯媽媽出馬、柯妹妹流淚、柯博士也公開哽咽。但黑臉還是要有人扮演，黃珊珊媽媽正式登場，一個60多歲被許多婆婆媽媽保護的人物，真的扛的起總統大任？
另一個也很扯，當郭台銘被國民黨誆騙時，侯友宜在「517事件」坐享其成；當郭台銘孤立無援時，侯友宜天天搬出關公進行情緒勒索；當郭台銘的富士康被中國威脅時，侯友宜緘默不語。現在和柯文哲鬧僵了，奪命連環call郭台銘，親熱叫起郭台銘是「大哥」，尊稱是「老大」了。
這些嘴臉，真是醜態畢露，而且在這個鬧劇之後，更是台灣民主的危機訊號：
藍白合鬧劇已經成了笑話，惡搞之下，「賴蕭配」可能都要變成是「類同額競選」了，很多人都在擔心在11月24日中選會登記截止前，會不會其他三組，要嘛是不登記，或者是登記者的副手，也是臨時找來湊人數。
鬧劇當中，柯文哲和侯友宜的政治形象、領袖特質、人格氣度都受到嚴重且難以回復的重傷，但更令人擔心的是，這個過程當中，台灣的民主已經受到更深沉且嚴峻的傷害。
什麼是「民主的SOP」？全世界並沒有單一的僵化標準，但規則事先公告周知、過程運作透明和公平、公開透明，避免密室交易和集體智慧，而非菁英專斷，是最起碼的標準。
回顧這大半年以來，國民黨主導者完全偏離民主基本規範已經令人可議，但廣大的支持群與理應是民主守護者的多數傳播媒體，都只是跟著國民黨的「非民主進程」指揮棒而起舞，令人擔憂台灣的脆弱民主，可能已經產生「退潮」危機！
關鍵就在於竟然沒有人質疑「乾綱獨斷」這四個字。
從國民黨最早誆騙郭台銘開始，所謂的「三階段」之過程和程序，完全不透明，更莫名其妙地宣稱「耐打度」與「質化分析」也是沒有明確標準，說穿了就完全是朱立倫等少數寡頭一念之間，郭台銘也因此吃了大悶虧。
郭台銘固然政治上太生嫩，台灣的輿論界都只是嘲笑郭台銘，在主流聲量上竟沒有人對於國民黨和朱立倫的反民主過程口誅筆伐，其實更透露了台灣社會已經對民主被侵蝕失去了警覺性。
這樣的欠缺警覺心持續擴大，至少在所謂的「非綠」廣大的群眾心理已經變成了「只求勝負、不問是非」的扭曲心態，不管過程怎麼樣，只要能湊合就行，這樣的心態讓藍白合的過程更加反民主，卻沒有人示警！
國民黨曾視為「最後的獨生子」在執政之後變成是「失去江山的敗家子」之馬英九，憑什麼可以凌駕在國民黨與民眾黨之上，擔任起藍白合的見證者或是仲裁者？
就算是兩黨黨主席都同意可以協商和妥協，但完全的密室政治，中間兩個半小時的會議內容完全黑箱，這樣的宮廷式政治操作，直讓人驚呼：今夕是何年？
由「指定的民調專家」更是匪夷所思，這是「菁英主義」的獨斷政治嗎？
台灣搞民調、懂民調、做民調的人數何止成千上萬，為什麼馬英九辦公室、國民黨推薦和民眾黨推薦，就擁有完全的「權威可信度」？這種設計都讓人只看到「威權」的菁英決策心態，哪有現代化民主的基本素養？
民主的SOP就是要明確，可以吵不完的黑箱設計，當然不民主。
更大的疑問則是：明明鬧僵了，為什麼雙方就不敢說分手？難道是為了背後有「老大哥在看著」嗎？
這種種亂象，已經是台灣民主是否能確保自由意志選擇之重大危機！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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