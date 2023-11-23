MLB／跟大谷翔平一樣紅！山本由伸入札制挑戰大聯盟 CNN特別介紹
日本職棒歐力士猛牛隊的王牌先發山本由伸，近期宣布將以入札制度挑戰美國職棒大聯盟殿堂，許多大聯盟球隊都對他相當感興趣。而美國新聞媒體《CNN》，近期也以「廣受好評的日本投手山本由伸，將成為MLB的下一個明星」為題報導，透過報導宣布他將轉投大聯盟，從今天開始，以大聯盟為目標的歐力士投手山本由伸，可以與全部30支大聯盟球隊進行談判。
實習記者陳品翔/綜合報導
報導指出，25歲的山本由伸正吸引各大聯盟球隊的關注，而他極有可能可以簽下一份價值達2億美元的豐厚合約。山本由伸在日本職棒時，曾三次獲得澤村獎投手最高榮譽殊榮，並在太平洋聯盟連續三年獲得勝場數、自責分率和三振數三冠王，也作為日本武士隊成員，幫助日本隊在東京奧運會上獲得金牌。
25歲的山本由伸未來性十足，先前曾有球探表示，他是自2017年大谷翔平加盟天使以來，如今最受期待的日本選手。「山本的滑球與曲球都相當有效率，他的球種也相當多元，他擁有切球、二縫、還有下沉的尾勁。就算處在0好3壞的情況，他還是能夠用任何一種方式投好球，所以打者很難去準備，因為他可以用任何球來擊敗對手。」
而山本由伸爭奪戰如今正式開跑，傳出紐約洋基隊最積極希望能夠搶下他，紅襪、道奇、巨人等隊，也都有可能是山本的新東家。