好市多烤雞「連油都不浪費」！神人6步驟最大效益化 萬人狂讚猛
今（23）日正逢感恩節，許多人家中都買了烤雞準備感受過節氣氛，而美式賣場好市多（Costco）的烤雞因便宜又美味，一直以來都很受歡迎，就有神人教學如何用6步驟，在15分鐘內將好市多的烤雞發揮最大效益，連油都不浪費，超猛成果照吸引萬人按讚，留言直呼：「好巧的雙手！」
記者賴禹妡／綜合報導
該名網友18日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中發文，教學如何把好市多「189元烤全雞」發揮最大效益，第一步驟就是準備好盤子、剪刀以及好的手套，接著把烤雞從袋中取出，並將纏線移除，再把不吃的部分完整去掉，例如雞頭、雞脖子、雞屁股等。
原PO表示，第四個步驟就是利用剪刀將肉質好吃的獨立取下，會得到2支雞腿、2塊雞骨以及2隻雞翅，再把剩下的肉全部依照紋理剝成雞絲，最後再將袋中的雞油淋到雞絲上。
原PO提醒，上面盤子分出不食用的部位，用袋子裝好，下次需要煮高湯時就可以拿來熬煮；而下盤則是雞肉精華，就算無法一次吃完整隻雞，下次再繼續吃也是乾乾淨淨、舒舒服服。
原PO也補充，分解烤雞時，最好不要使用透明塑膠袋手套，可以事先準備食品拋棄手套，否則會阻礙工作的順暢度。「依先前的的經驗，大概一隻雞，15分鐘就可以處理成如下圖了」。至於雞絲料理因人而異，他也向社團高手學到了幾招，用韓式醃醬拌雞絲，再夾入蛋餅皮煎給小孩當早餐吃，也是不錯的料理方式。
貼文曝光後，網友紛紛留言驚呼：「好巧的雙手」、「最聰明是烘焙紙的部分」、「要處理成這樣才會有人吃⋯不然都沒人想拔來吃」。也有人建議雞架可以滾湯，湯可以煮粥煮飯。