數據會說話！台灣家族企業財力驚人　但成長性不足、競爭力衰退中

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台灣董事學會發起人蔡鴻青點出台灣家族仍重要，但企業競爭力正在弱化，在1990年市值平均171億台幣、占台股比重64%，33年後的今天平均為798億台幣，但占台股比重僅14%。時值交班之際，蔡鴻青以兩岸三地、華人百大家族經驗，總結出四種路徑；指出目前7成仍由原家族經營，其中交棒者績效遠超過年邁未交班者。
面對十字路口決策選項及日趨複雜的交棒挑戰，台灣董事學會偕同夥伴打造家族辦公室生態圈，並且推出國內第一份〈家族企業影響力100大〉專家榜單，以助家族企業永續長青。
華人家族企業年度論壇上，邀請台灣家族企業福壽實業董事長洪堯昆以及寶島光學科技總經理蔡宜珊，進行兩代對談。洪堯昆以交棒角色分享，家族內部問題需藉由妥善溝通、相互尊重來解決；並認同接棒的重要性，強調必須妥善培養下一棒。蔡宜珊則以接棒角度分析，作為家族企業的二代女性，很多辛酸是不為外人所道，希冀家族企業拋開性別束縛，期許有更多女性領導人大展長才。
另外論壇也以四家專業機構角度，分享不同的家族治理解方，助家族企業渡過百年挑戰。國際家族辦公室邵氏控股有限公司董事長暨執行長廖光品，扮演最佳大總管，分享文化契合度與家庭價值之間的連結，需要由家族辦公室確保信任、理解並使家族成員間有效的合作。KPMG畢馬威財務諮詢（股）公司執行
副總朱源科表示，家族事業與家族企業最大的不同，來自於實際控制權差異，必須將「人治結構化」。EQT霸菱亞洲投資基金合夥人李承宗提出與私募基金合作，可為家族轉型的戰略目標，提供靈活性及快速決策。瑞士百達財富管理財富策劃南亞洲主管韓玗珍則分享信託架構如何助家族保存家族財富。
論壇尾聲，由香港中文大學家族企業研究中心研究員鄭志揚分享，要解決家族問題，開會是首要關鍵，若要取得共識須要有清晰的會議守則，且讓每個成員自由發言。蔡鴻青也點出，在台灣家族開會很困難，尤其是在創業家長期一言堂的情況下；另外，台灣家族企業的分家決策，也常淪為假面平等；他直指，平分就是家族爭端的開始，是個問題關鍵。