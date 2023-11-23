全台8家Buffet「松葉蟹吃到飽」！還加碼龍蝦　「這2家」價格最優

我是廣告 請繼續往下閱讀
即日起午晚餐推出「冬の和食祭」日本美食節活動，廚藝團隊端出「壽喜燒」、「關西御好燒」、「鮑魚雞白湯拉麵」與「朴葉牛」等，暖胃也暖心。同時，爐烤區也限時加碼祭出炭烤松葉蟹腳，搭配暢飲沙瓦及角嗨。探索廚房每位成人平日午晚餐 1,690 元+10%、假日午晚餐 1,890 元+10%。
二、台北喜來登飯店的「十二廚」
即日起推出「韓國美食節」，與韓國名廚合作打造超過40款道地滋味，平日晚餐及假日午晚餐體驗正宗韓式烤肉、人參雞粥、韓式炸雞、熟醃醬蟹、辣炒年糕等多款韓劇同款美食，當然受歡迎的松葉蟹吃到飽也有提供，餐價平日晚餐每位1,490元+10%、假日午、晚餐每位1,690元+10%。
三、台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」
平日為12歲以上每人招待1份，假日升級為松葉蟹吃到飽。松葉蟹供應至12月底。餐價為最低的平日午餐1,380元+10%，至假日（週五晚餐、週六至週日）1,680元+10%。
四、饗A Joy
位於台北101的86樓，不僅是全台最高的Buffet餐廳，也是史上最貴buffet，午餐共兩時段每人餐架3280+10%元、晚餐時段每人高達3880元+10%。高檔海鮮菜色有松葉蟹（雪蟹）、龍蝦、帝王蟹、鮑魚、干貝、現開生蠔、胭脂蝦，甚至還有高檔粵菜餐廳才能見到的魚膠，一應俱全。
📍五與六、旭集與饗饗
饗賓餐旅旗下兩家超熱門的自助餐廳，堪稱一位難求，兩品牌都有供應雪蟹腳（日本人通稱的松葉蟹），以水煮方式來呈現。餐價最低平日下午餐990元＋10%至假日晚餐1990元＋10%，但是僅有午餐與晚餐有供應松葉蟹，下午餐沒有。
📍七、島語自助餐廳
號稱是「漢來海港」今年10月全新升級版的「島語自助餐廳」，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，且每座主題餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，餐點裡吃得到鱈場蟹、松葉蟹、溫生蠔、龍蝦湯等，初期的假日晚餐更提供每人半隻活龍蝦。餐價平日午餐1490元＋10%、晚餐1790元＋10%，價格最高的則是假日晚餐為2090元＋10%。
📍八、泰市場
12月1日開始至12月24日的歇業日，將推出「萬蝦齊放．感恩餐會」，餐檯食材全面升級，加碼生食級干貝、天使紅蝦、甜蝦及泰國蝦等蝦料理將無限提供，晚餐再加碼龍蝦湯、松葉蟹腳。平日午餐餐期每人1,580元，平日晚餐及假日全天餐期每人1,880元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！