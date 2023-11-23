陸網紅迪化街買糖「1包1千元」！台人傻眼　店家：牛軋糖界愛馬仕

全台8家Buffet「松葉蟹吃到飽」！還加碼龍蝦　「這2家」價格最優

▲日本三大名蟹之一的松葉蟹，又稱雪蟹，今年開始，全台許多吃到飽餐廳都提供松葉蟹腳，共計8家餐廳，《NOWnews》盤點松葉蟹吃到飽的最低價位。（圖／記者葉盛耀攝）
▲日本三大名蟹之一的松葉蟹，又稱雪蟹，今年開始，全台許多吃到飽餐廳都提供松葉蟹腳，共計8家餐廳，《NOWnews》盤點松葉蟹吃到飽的最低價位。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

日本三大名蟹分別是帝王蟹、毛蟹、松葉蟹，其中的松葉蟹又稱雪蟹。往往吃到飽餐廳提供高檔海鮮，最能吸引民眾買單，今年開始，全台有許多吃到飽餐廳，都提供松葉蟹，松葉蟹腳不論清蒸、燙煮或炙烤，吃的是細嫩甘甜的肉質鮮味。其中，台北喜來登飯店的十二廚平日晚餐時段，與島語的平日午餐皆是1490元＋10%，是能享松葉蟹吃到飽的最低價位。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一、台北寒舍艾美酒店內的「探索廚房」
即日起午晚餐推出「冬の和食祭」日本美食節活動，廚藝團隊端出「壽喜燒」、「關西御好燒」、「鮑魚雞白湯拉麵」與「朴葉牛」等，暖胃也暖心。同時，爐烤區也限時加碼祭出炭烤松葉蟹腳，搭配暢飲沙瓦及角嗨。探索廚房每位成人平日午晚餐 1,690 元+10%、假日午晚餐 1,890 元+10%。

▲台北寒舍艾美酒店探索廚房「冬の和食祭」日本美食節，壽喜燒、關西御好燒、鮑魚雞白湯拉麵、朴葉牛等，另也加碼有松葉蟹湯。（圖／台北寒舍艾美提供）
▲台北寒舍艾美酒店探索廚房「冬の和食祭」日本美食節，壽喜燒、關西御好燒、鮑魚雞白湯拉麵、朴葉牛等，另也加碼有烤松葉蟹。（圖／台北寒舍艾美提供）
二、台北喜來登飯店的「十二廚」
即日起推出「韓國美食節」，與韓國名廚合作打造超過40款道地滋味，平日晚餐及假日午晚餐體驗正宗韓式烤肉、人參雞粥、韓式炸雞、熟醃醬蟹、辣炒年糕等多款韓劇同款美食，當然受歡迎的松葉蟹吃到飽也有提供，餐價平日晚餐每位1,490元+10%、假日午、晚餐每位1,690元+10%。

▲台北喜來登的十二廚自助餐廳推出「韓國美食節」，平日晚餐及假日午晚餐體驗正宗韓式烤肉、韓式炸雞、辣炒年糕等，加上松葉蟹吃到飽。（圖／台北喜來登提供）
▲台北喜來登的十二廚自助餐廳推出「韓國美食節」，平日晚餐及假日午晚餐體驗正宗韓式烤肉、韓式炸雞、辣炒年糕等，加上松葉蟹吃到飽。（圖／台北喜來登提供）
三、台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」
平日為12歲以上每人招待1份，假日升級為松葉蟹吃到飽。松葉蟹供應至12月底。餐價為最低的平日午餐1,380元+10%，至假日（週五晚餐、週六至週日）1,680元+10%。

▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳平日為12歲以上每人招待1份，假日升級為松葉蟹吃到飽。（圖／六福萬怡酒店提供）
▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳 平日為12歲以上每人招待1份，假日升級為松葉蟹吃到飽。（圖／六福萬怡酒店提供）
四、饗A Joy
位於台北101的86樓，不僅是全台最高的Buffet餐廳，也是史上最貴buffet，午餐共兩時段每人餐架3280+10%元、晚餐時段每人高達3880元+10%。高檔海鮮菜色有松葉蟹（雪蟹）、龍蝦、帝王蟹、鮑魚、干貝、現開生蠔、胭脂蝦，甚至還有高檔粵菜餐廳才能見到的魚膠，一應俱全。

▲饗A Joy是史上最貴buffet，晚餐時段每人高達3880元+10%。高檔海鮮菜色有帝王蟹、龍蝦、松葉蟹（雪蟹）、鮑魚、干貝、現開生蠔、胭脂蝦等。（圖／記者葉盛耀攝）
▲饗A Joy是史上最貴buffet，晚餐時段每人高達3880元+10%。高檔海鮮菜色有帝王蟹、龍蝦、松葉蟹、鮑魚、干貝、現開生蠔、胭脂蝦等。（圖／記者葉盛耀攝）
📍五與六、旭集與饗饗
饗賓餐旅旗下兩家超熱門的自助餐廳，堪稱一位難求，兩品牌都有供應雪蟹腳（日本人通稱的松葉蟹），以水煮方式來呈現。餐價最低平日下午餐990元＋10%至假日晚餐1990元＋10%，但是僅有午餐與晚餐有供應松葉蟹，下午餐沒有。

▲旭集、饗饗兩品牌9月底都已開始供應雪蟹腳，以水煮方式來呈現。（圖／翻攝旭集臉書）
▲旭集、饗饗兩品牌9月底都已開始供應雪蟹腳，以水煮方式來呈現。（圖／翻攝旭集臉書）
📍七、島語自助餐廳
號稱是「漢來海港」今年10月全新升級版的「島語自助餐廳」，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，且每座主題餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，餐點裡吃得到鱈場蟹、松葉蟹、溫生蠔、龍蝦湯等，初期的假日晚餐更提供每人半隻活龍蝦。餐價平日午餐1490元＋10%、晚餐1790元＋10%，價格最高的則是假日晚餐為2090元＋10%。

▲「島語自助餐廳」主打「一餐檯、一Fine Dining」的概念，並有許多高檔菜色，包含松葉蟹、龍蝦、生蠔等。（圖／漢來美食提供）
▲「島語自助餐廳」主打「一餐檯、一Fine Dining」的概念，並有許多高檔菜色，包含松葉蟹、龍蝦、生蠔等。（圖／漢來美食提供）
📍八、泰市場
12月1日開始至12月24日的歇業日，將推出「萬蝦齊放．感恩餐會」，餐檯食材全面升級，加碼生食級干貝、天使紅蝦、甜蝦及泰國蝦等蝦料理將無限提供，晚餐再加碼龍蝦湯、松葉蟹腳。平日午餐餐期每人1,580元，平日晚餐及假日全天餐期每人1,880元。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲12月1日起至12月24日，泰市場將以開幕的第一個大型活動、重新包裝推出「萬蝦齊放．感恩餐會」，生食級干貝、天使紅蝦、甜蝦及泰國蝦等無限提供，晚餐還再加碼龍蝦湯、松葉蟹腳。（圖／晶華酒店集團提供）
▲12月1日起至12月24日，泰市場將以開幕的第一個大型活動、重新包裝推出「萬蝦齊放．感恩餐會」，生食級干貝、天使紅蝦、甜蝦及泰國蝦等無限提供，晚餐還再加碼龍蝦湯、松葉蟹腳。（圖／晶華酒店集團提供）

5星級海鮮吃到飽「泰市場」平安夜熄燈　告別優惠曝：業者揭動向

新北耶誕城周邊4家高樓餐廳！吃飯就能賞燈　這家吃到飽還送龍蝦

台北喜來登「韓國美食吃到飽」醬蟹、松葉蟹無限續　揪人送燒酒券

8家飯店Buffet年終優惠！早餐時段買1送1　20點後吃到飽也買1送1

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞