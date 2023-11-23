陳奕帥臉無預警毀了！爛痘流膿1年「遍尋名醫」　離奇不藥而癒

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前師弟沈建宏原本是《男公館》製作人之一，卻無預警出走經紀公司，閃辭製作人一職，陳奕坦言沈建宏沒有先打招呼，也有部分資金因此白燒了，但是兩人有革命情感，他對沈建宏生涯有其他規劃給予尊重，只是忍不住發牢騷：「我是覺得他身為醫美、皮拉提斯副業的門面，要做人家的形象顧問，那你形象要出來嘛，怎麼可以胖得跟豬一樣，他跟我組團的時候最帥，因為我每天盯著他。」
陳奕到了37歲的年紀，開始感受到外公、外婆催婚的壓力，他與鄭芯恩分手3年，今年5月被拍到曖昧《小姐不熙娣》班底、家具千金筱筱，陳奕解釋兩人是朋友，「她性格滿好的，只是如果往下走的話，我會考慮到自己太多事情要忙。」太久沒談戀愛，陳奕現在抱持單身也沒差的心態，曾經有珠寶客戶介紹女兒給他，這事也沒成，被問擇偶條件，他覺得：「我希望另一半有自己喜歡做的事情。」
不過身邊朋友一個一個傳喜訊，唐禹哲求婚女友蘇小軒成功，陳奕私下早已傳訊祝福，「因為他們在一起滿久的，他是被拱求婚的，他說他自己也嚇到。」兩人上次見面是1年前在上海，被問到唐禹哲的11歲私生子，陳奕說：「孩子是他自己的事情，我不會多問。」另一個好友張鈞甯傳12月結婚，陳奕坦言沒見過她的緋聞男友柯汶利，冒汗轉移話題：「你自己問她嘛。」