國道奔馳百里緝毒 逮「阿嬤」級女藥頭

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有別於一般犯案模式，警方蒐證時，發現這名藥頭利用國道休息站的行車距離，躲避查緝販毒牟利。第五分局報請臺中地檢署指揮偵辦，原先接獲線報在泰安休息站交易毒品，警方追捕時發現，運毒車又往北朝湖口休息站移動，開了將近100公里的車，專案小組見時機成熟，趁交易毒品時一舉查獲。
販毒集團的小蜜蜂，具有高風險性質，需與警察鬥智及搏命，多以男性藥頭為主。第五分局指出，運毒車在國道上高速移轉站點，原本以為是名年輕男性，但圍捕時發現竟是名「阿嬤」藥頭，讓現場員警傻眼。許姓藥頭涉犯販毒罪嫌，第五分局移送後，近日由臺中地檢署起訴在案。
女藥頭駕駛豪車車速快到警方差點跟不上，後來逮捕時發現是名阿嬤級犯嫌也十分吃驚。遭警方控制時，女犯嫌不願說出違禁物所藏匿的位置，經警方實施搜索，在車內容器裡發現海洛因(0.51公克)及安非他命(3.86公克)及現金6萬8100元。搜索過程中，也不斷向警方表示是否抓錯人了，警方於逮捕時稱呼其暱稱為「許姊」，許嫌還向警方回話:叫"什麼姐"的都被抓了啦!第五分局強調，為貫徹警政署「清源專案3.0」及「社區警政再出發」工作，針對，瓦解毒品犯罪網絡，嚴打嚴辦根絕不法。第五分局並呼籲，青少年朋友切勿因同儕誘使或壓力，輕易嘗試毒品甚而染上毒癮，以免造成身體危害。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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