肯尼NOW星球／石門超好用？國王、鋼鐵人找洋將關鍵都是「他」！
台灣籃球職業聯盟裡除了本土球員在場上的表現備受關注，各隊的洋將更是吸引許多人進場觀賽的原因。PLG新賽季展開，各隊新加入的洋將也陸陸續續在例行賽中登場，這週的《肯尼NOW星球》就來聽聽肯尼哥分析富邦勇士、新北國王和高雄17直播鋼鐵人新洋將。
影音節目部/綜合報導
勇士隊的石門來自美國，在例行賽前已經和球隊在其他賽事登場過，總教練許晉哲教練給他的評價是「長得不好看，但很好用」，肯尼哥認為雖然石門的成績不是非常突出，但很聰明能夠有效的幫助團隊，對勇士隊來說是非常堪用的選手。在新北國王方面洋將新增了年輕球員安尼奎和曾經在SBL打球的米歇爾，兩位球員在防守的能力上都是非常好的，也懂得把球傳給隊友，再與隊上的小型球員們搭配，更能提升球隊陣容的威脅性！
鋼鐵人洋將原有悟空、鐵米，今年賽季增加了比克、楊和，同時班尼特也再次回歸，肯尼哥也首次透露，原本會找比克加入的最大原因，是為了能為鋼鐵人爭取到「他」，幫他在場上掩護。另外大家也好奇為何會找楊和？及未來他會不會有機會上場比賽？肯尼哥也一一回覆大家疑問！若想知道更多的精彩內容，記得鎖定11/23週四晚上8點的《肯尼NOW星球》