營造「薪」情　台中客運駕駛加薪4千元

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交通局指出，公車駕駛因勞動條件與疫後旅遊業復甦造成人力吃緊，各縣市紛出現大客車駕駛人才流失，進而影響公車班次營運與服務水準，台中市長盧秀燕重視駕駛工作環境與市民搭乘大眾運輸的權益，指示交通局積極協助公車業者改善公車駕駛員勞動條件。
市府今邀集台中客運總裁李博文、執行董事李建文等勞資雙方代表向公車駕駛員宣佈加薪好消息，面對其他旅遊業與物流業人才需求競爭，期望公車駕駛員薪資調升增加駕駛員穩定性，讓更多專業駕駛員回流公車業，也帶動更多人加入公業駕駛員行列。
葉昭甫表示，台中市各條公車路線順利營運，仰賴駕駛員的敬業、努力服務，駕駛員是客運業最重要的人力資產，市府要求客運業者為駕駛員加薪的效應下，其他多家客運業者同時也為駕駛員調薪，營造公車業工作環境的良性循環，進一步保障乘客的搭車權。
葉昭甫強調，市府全力守護公車駕駛員勞動與乘客權益，除藉由運價調整提高公車從業人員薪資福利之外，市府檢視各路線行車時間及旅次分布，進行公車路網檢討，例如153路部分班次由谷關縮短至東勢，減少單程行車時間，降低駕駛員體力負擔；301、302、303、308調整路線至調度場站，讓駕駛員有完善的休息、盥洗環境，同時針對經營不善的業者，透過安排其他客運公司代駛等方式，讓學生通勤服務不中斷，並輔導經營體質改善或退場，協助媒合勞工轉職或申請相關津貼。
此外，為鼓勵持續為台中市提供優質服務的公車駕駛員，全年無休站在大眾運輸服務的第一線，交通局將在11月26日辦理「金運獎」優良駕駛表揚活動，除了慰勞優良駕駛的辛勞，也豎立服務標竿，作為全台中公車駕駛的楷模，一同提升公車服務品質。