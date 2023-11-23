半導體業可望觸底回升 電子業反彈+民間消費有望帶動Q4經濟成長
許多國內機構仍分析，目前經濟復甦步伐緩慢，然而，台灣綜合研究院指出，觀察10月表現，半導體業景氣可望觸底回升，電腦、電子及光學製品產業也積極邁向復甦，受惠於電子業觸底反彈以及民間消費動能延續，有望帶動今年第四季經濟成長表現。
記者鄭妤安／台北報導
台灣綜合研究院指出，觀察10月半導體供應鏈庫存表現，已有效去化，且逐步恢復健康水位，目前訂單以急單、短單居多，客戶仍謹慎控制庫存。在高效能運算與智慧型手機應用成長強勁及先進製程帶動下，終端市場需求漸穩定，10月半導體業用電量較去年同期增加8%，創下近1年來最大用電漲幅。
由於印刷電路板、封測等接單減少，與晶圓代工、晶片通路接單增加相抵銷減幅，10月外銷訂單跌勢收斂， 與用電量兩者走勢來看，半導體業景氣可望觸底回升。
至於在電腦、電子及光學製品業方面，受 5G、高效能運算及雲端資料服務強勁需求，以及人工智慧新興科技應用持續擴 展，提振產業生產動能，10月電腦、電子及光學製品業用電成長13%。電子產品外銷訂單大幅收斂至微幅負成長，與用電量兩者走勢來看，產業積極邁向復甦。
台綜院分析，電子科技業受惠AI熱潮及年末產業旺季，加上半導體景氣初顯好轉跡象，產業開始進入主動回補庫存階段，有助推升生產動能，預估國內經濟在去年第四季經濟負成長的低基期下，電子業觸底反彈與民間消費動能延續，有望墊高今年Q4經濟成長表現。