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「大麻軟糖」不是毒品就管不了？食藥署揭「關鍵守門員」

▲日本近日出現近似大麻作用的HHCH軟糖，日本政府將禁止。（圖／翻攝自X）
▲日本近日出現近似大麻作用的HHCH軟糖，日本政府將禁止。（圖／翻攝自X）

記者林志怡／台北報導

日本東京、大阪出現「大麻軟糖」，民眾食用後出現噁心、嘔吐、意識混亂等多種不適症狀。衛福部長薛瑞元表示，HHCH會先由法務部評估是否屬於「毒品」、再由衛福部評估是否為「管制藥品」。衛福部食藥署則進一步指出，即使HHCH不是毒品也不是管制藥品，在確認其安全性前，輸入、販售仍受《食安法》規範，違者可開罰6萬至2億元。

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近期日本發現一款軟糖中含有「HHCH」，長庚醫院腎臟科系主治醫師顏宗海說，HHCH是一種類似大麻成分，民眾食用後會出現噁心、嘔吐、意識混亂，以及影響大腦神經的作用，有些民眾還會有抽搐、癲癇發作等，至於是否有成癮性還有待追蹤。

薛瑞元表示，HHCH是否納入管制，會依法來做，如果HHCH屬於「有成癮性」、「有社會負面影響」，就會被法務部列為毒品、加以管制，而衛福部也會進一步考量醫療上有無使用可能性，並考慮列入管制藥品，如果沒有列作管制藥品，就僅作為毒品視之，目前法務部也已經在討論中。

然而，如果HHCH經過法務部評估，認為「不是毒品」，台灣就無法可管了嗎？食藥署回應《NOWnews今日新聞》表示，如果HHCH最終被認定不是毒品或管制藥品，也認為不需要進行藥品管理，但疑似有作為食品用途，在「未確認食用安全性前」，仍不得供為食品原料使用，亦不得以食品名義輸入、販售。

換言之，只要HHCH的安全性沒有獲得認證，只要業者有輸入、販售情事，仍可以依據《食安法》予以開罰，處新台幣6萬至2億元罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、 廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄;經廢 止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

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