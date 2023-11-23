「大麻軟糖」不是毒品就管不了？食藥署揭「關鍵守門員」

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薛瑞元表示，HHCH是否納入管制，會依法來做，如果HHCH屬於「有成癮性」、「有社會負面影響」，就會被法務部列為毒品、加以管制，而衛福部也會進一步考量醫療上有無使用可能性，並考慮列入管制藥品，如果沒有列作管制藥品，就僅作為毒品視之，目前法務部也已經在討論中。
然而，如果HHCH經過法務部評估，認為「不是毒品」，台灣就無法可管了嗎？食藥署回應《NOWnews今日新聞》表示，如果HHCH最終被認定不是毒品或管制藥品，也認為不需要進行藥品管理，但疑似有作為食品用途，在「未確認食用安全性前」，仍不得供為食品原料使用，亦不得以食品名義輸入、販售。
換言之，只要HHCH的安全性沒有獲得認證，只要業者有輸入、販售情事，仍可以依據《食安法》予以開罰，處新台幣6萬至2億元罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、 廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄;經廢 止登錄者，一年內不得再申請重新登錄。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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