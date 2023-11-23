《全明星》凱莉閃嫁金曲歌手！親友關係被挖出 堂姐竟是國光女神
30歲梁凱莉曾參與實境節目《全明星運動會》，昨（22）日透過經紀人證實與26歲金曲歌手李權哲完婚，令人震驚。他們因為結婚的關係，都被身家調查，例如凱莉的堂姐和她一樣是「國光女神」，就是金剛前女友梁云菲。
記者蔡依庭／綜合報導
昨日在Dcard有篇「李權哲、梁凱莉結婚」貼文，仔細調查，發現李權哲發文寫下「我真的結婚了」並標註梁凱莉，瞬間2人維基百科的配偶欄也都掛上對方的名。但最有趣的是，梁云菲是梁凱莉堂姐意外成為新焦點，但其實她們早在節目相認過。
她們原本不知有關係，直到加入演藝圈，被媽媽告知才發現有血緣關係，梁凱莉是梁云菲大伯的小孩，所以雙姝不僅是《國光幫幫忙》同期的「國光女神」，就連大學也讀同校、同系，親上加親。
梁凱莉早期曾是《國光幫幫忙》助理主持人，後來參加節目《全明星運動會》加入藍隊，賽事結束後與同隊的比利曾傳出緋聞，互動親暱還曾被周刊拍到，當時經紀人回應是：「2人都是年輕人，私下往來公司不會阻止。」但又澄清2人只是好朋友。
如今凱莉突然傳出與李權哲閃婚，讓人感到頗為驚訝。李權哲所屬公司顏社則回應：「權哲結婚了沒錯，謝謝大家關心，其他細節公司沒有過問，感謝感謝。」
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