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黃國書移交清冊給江肇國　送進立法院

▲中市第六選區立法委員候選人江肇國完成選舉登記(圖／柳榮俊攝2023.11.23)
▲中市第六選區立法委員候選人江肇國完成選舉登記(圖／柳榮俊攝2023.11.23)

記者柳榮俊/台中報導

▲立委黃國書交棒傳承江肇國送進立法院(圖／柳榮俊攝2023.11.23)
▲立委黃國書交棒傳承江肇國送進立法院(圖／柳榮俊攝2023.11.23)
▲立委黃國書拿出移交清冊，由立法院副院長蔡其昌擔任監交官，給江肇國落實對鄉親的允諾。(圖／柳榮俊攝2023.11.23)
▲立委黃國書拿出移交清冊，由立法院副院長蔡其昌擔任監交官，給江肇國落實對鄉親的允諾。(圖／柳榮俊攝2023.11.23)
台中市第六選區立法委員候選人江肇國，今(23)日完成選舉登記，由立法院副院長蔡其昌、立委黃國書帶領在地議員鄭功進、黃守達、陳雅惠、樂成宮董事長何敏誠、前台中市副市長陳大鈞、前議員邱素貞、里長及多位後援會長等民眾300餘人到場，展現勝選的氣勢。

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現任立委黃國書拿出一份移交清冊，上列出他擔任立委時所推動的政績、正在進行中的政見，與台中市東南中西區未來藍圖；並由立法院副院長蔡其昌擔任監交官，江肇國接過移交清冊後，當民眾的面前簽名宣誓，將全心全力積極落實黃國書所列出對鄉親的所有允諾。


蔡其昌說，如果自己和江肇國雙雙當選，必定協助「加菜」，讓江肇國想為地方做的事可以一一落實，並強調江肇國歷練完整，只差一個機會，希望鄉親不要讓年輕的志者孤單奮戰，一定要把即戰力的江肇國送進立法院。


黃國書表示，台中東、南、中、西區是民主運動重要選區，有守護好的重責大任，而江肇國已做好承接的準備。並向支持者喊話，上一次投票給自己的，這一次也請把票投給江肇國，不要浪費每一張選票。也強調過去就多次與江肇國中央地方一起為地方建設合作的經驗，兩人就是同一個團隊、守護台灣的團隊。


江肇國指出三大重點，一是傳承，要延續黃國書對地方建設的努力；二是團結，自投入選戰同黨立委、議員、里長就和自己並肩作戰，要以團結一致的氣勢拚勝選；三是人民，相比對手只把市長當靠山，今來了300多位民眾，要讓民眾做自己的靠山。


最後江肇國也強調，非常感謝市民朋友的栽培，這十年來，他戰戰兢兢，全力問政、盡心服務，不敢辜負大家的期待。這次選舉，林佳龍、黃國書交棒，江肇國來接棒，會努力將他們所規劃的政見一一實現。

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