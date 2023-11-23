黃國書移交清冊給江肇國　送進立法院

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現任立委黃國書拿出一份移交清冊，上列出他擔任立委時所推動的政績、正在進行中的政見，與台中市東南中西區未來藍圖；並由立法院副院長蔡其昌擔任監交官，江肇國接過移交清冊後，當民眾的面前簽名宣誓，將全心全力積極落實黃國書所列出對鄉親的所有允諾。
蔡其昌說，如果自己和江肇國雙雙當選，必定協助「加菜」，讓江肇國想為地方做的事可以一一落實，並強調江肇國歷練完整，只差一個機會，希望鄉親不要讓年輕的志者孤單奮戰，一定要把即戰力的江肇國送進立法院。
黃國書表示，台中東、南、中、西區是民主運動重要選區，有守護好的重責大任，而江肇國已做好承接的準備。並向支持者喊話，上一次投票給自己的，這一次也請把票投給江肇國，不要浪費每一張選票。也強調過去就多次與江肇國中央地方一起為地方建設合作的經驗，兩人就是同一個團隊、守護台灣的團隊。
江肇國指出三大重點，一是傳承，要延續黃國書對地方建設的努力；二是團結，自投入選戰同黨立委、議員、里長就和自己並肩作戰，要以團結一致的氣勢拚勝選；三是人民，相比對手只把市長當靠山，今來了300多位民眾，要讓民眾做自己的靠山。
最後江肇國也強調，非常感謝市民朋友的栽培，這十年來，他戰戰兢兢，全力問政、盡心服務，不敢辜負大家的期待。這次選舉，林佳龍、黃國書交棒，江肇國來接棒，會努力將他們所規劃的政見一一實現。