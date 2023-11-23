親民黨不分區李桐豪、陳怡潔排前兩位 宋楚瑜交付3項任務
親民黨今（23）日公布不分區立委名單，分別由前立委李桐豪、陳怡潔排名前兩位，親民黨主席宋楚瑜指出，交付不分區立委被提名人三項任務。針對先前傳出不分區名單中有宋楚瑜，他表示，自己沒有意思這個年齡還搶位置，他要做總教練、制定戰略。
記者呂炯昌／台北報導
親民黨不分區名單依序為前立委李桐豪、陳怡潔、前北市研考會主委曲兆祥、大葉大學校長何偉真、前議員簡泰河、建築文化專家藍志玟、原民青年代表吳建德、客家法政學者黎淑慧、基層教育代表孫信君、兩岸關係專家黎建南。
宋楚瑜在致詞時表示，不分區立委交代他們要完成3項任務，第一是建構兩岸和平安全機制，守護台灣、第二是增強政府自理能理，尤其近來台鐵與治安都頻繁出問題，第三是找回台灣人對民主政治的信任。宋楚瑜強調，親民黨不分區跟其他三黨的不分區相比，有「兩沒有」，就是沒有酬庸、沒有派系，這是屬於中華民國團隊，要為人民服務。
針對先前傳出被列為親民黨不分區首位，要角逐立院龍頭寶座，宋楚瑜否認表示，自己沒有意思這個年齡還搶位置，謝謝大家對宋楚瑜的信任跟肯定，他要做總教練、制定戰略，他要為兩岸和平奔走，準備去溝通，日後會再跟大家說明。