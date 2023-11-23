政院拍板補助大專生宿舍費明年上路　最高補助7千、27.5萬人受惠

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教育部為減輕學生住宿負擔、支持青年專心就學，參考目前教育部「弱勢學生校外住宿租金補貼」提供的補貼額度、斟酌校內外住宿的價差並配合學校採學期制收取宿舍費，規劃一般身分住宿生每名每學期最高補貼5000元為原則（如學校住宿費用低於5000元者，則補貼至與其住宿費用相同）；如屬於低收入戶或中低收入戶家庭的經濟弱勢住宿學生，每名每學期補貼額度則比照內政部租金補貼方案，以加成1.4倍至7000元為原則（如學校住宿費用低於7000元者，則補貼至與其住宿費用相同），預計協助約26.5萬名一般身分住宿生及約1萬名經濟弱勢住宿生，合計約27.5萬名校內住宿學生獲得補貼，全面減輕校內住宿生經濟負擔，每年所需經費約28億元將規劃自內政部住宅基金支應。
教育部說明，為便利學校與住宿生申請，作業將由學校於學期開始前依各校宿舍床位數向教育部申請預撥9成補貼款（以一般身分額度核計），同時於申請宿舍的繳費單上，依身分別先預扣補貼額度，住宿生只須繳交補貼後的差額即可，簡化申請作業程序；各校於學期間再依實際申請住宿人數與身分別核算補貼款，並向教育部核結並申請後續補貼款。
教育部指出，明年2月起「大專校院學生校內住宿補貼」方案實施後，搭配現行教育部「弱勢學生校外住宿租金補貼」與內政部「300億租金補貼」等方案提供大專校院學生租金補貼，希能減輕大專校院學生在校內外住宿的經濟負擔。