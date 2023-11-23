領軍北市立委參選人登記不見侯友宜　蔣萬安：已排行程之後不缺席

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蔣萬安表示，今天他是以三個身份陪同國民黨立委候選人來登記，第一，他是國民黨提名總統候選人侯友宜在台北市競選總部的主任委員，他要再次地呼籲以及懇請，所有鄉親好朋友全力支持侯友宜；他說侯務實有遠見有執行力，侯友宜擔任總統對於台北市的各項建設，一定會更快、更好，所以在這邊要再次懇請大家，支持侯友宜。
蔣萬安說，第二，身為台北市市長，陪同國民黨籍的立法委員候選人來登記，要懇請所有的市民朋友，全力支持並且票投最能夠支持台北市各項建設的立委候選人。這一年來市府團隊沒有一刻鬆懈，全力推動多項建設，並終於正式完工啟用台北大巨蛋；「我們要重新找回所有台北市民的光榮，所以今天現場的8位國民黨籍立委候選人，未來進入國會，一定是最能夠跟市府團隊合作，在中央爭取預算，全力協助市政的推動。」
蔣萬安最後表示，過去他也擔任過立法委員，所以8位國民黨籍的立委候選人，未來他們進入立法院，絕對可以強力監督揭發弊案，為人民發聲，為台北打拚，他們是最優秀、最好的選擇；而且不只要讓這8位國民黨籍立委候選人進到立法院，在未來強力監督施政，更要將過去這8年所有的亂象、不公不義一一揭發，要讓所有鄉親好朋友了解到，過去執政黨這8年來的所作所為，也只有讓這8位國民黨的立法委員候選人進到國會，才能真正地將過去8年所有的亂象咎責到底好不好。
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