「健康權是基本人權」 陳建仁：陸生納保明年2月公告實施
陸生納保議題在台討論多時，行政院也在本月初邀集相關部會進行研議，行政院長陳建仁今（23）日於院會表示，健康權是全球普世價值的基本人權，而陸生來台就學進入台灣教育體制，就不應被排除在外，應視視同外籍生、僑生納入健保，而公告實施日期為明年2月1日，也呼籲相關單位充分對陸生做好溝通。
記者陳威叡／台北報導
對於陸生納保議題，陳建仁於院會中表示，健康權是全球普世價值的基本人權，中國學生來台就學進入台灣教育體制，就照顧健康權與站在防疫的立場而言是有幫助的，因此學籍超過6個月且已經完成註冊的陸生，不應被排除在外，應視同外籍生和僑生納入健保，希望社會各界能以開闊胸襟，看待陸生納入健保議題。
陳建仁說，陸生納入健保照顧經跨部會審慎研議後，將由衛福部依據《全民健康保險法施行細則》第8條第1項公告，中華民國台灣地區入出境許可證由內政部移民署許可發給事由註記，陸生就學者為得在台灣地區長期居留文件，並據以被保險人身份參加健保。
陳建仁指出，考量各部會相關準備與宣傳作業期期程，公告實施日期訂為明年2月1日，在此之前，請教育部、陸委會、內政部與衛福部充分做好對陸生的溝通，以及行政作業的整備，使政策如期如職實施，讓陸生在台求學期間可以得到健保醫療照顧與保障。