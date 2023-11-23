7-8月統一發票千萬大獎還有8人未領獎　中獎縣市、消費金額曝光

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根據財政部公布的中獎清冊，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票，7-8月期統一發票可兌領特別獎及特獎的中獎發票分別為17張及20張。不過，財政部表示，截至目前為止，1000萬元特別獎仍有8位中獎人未現身領獎，200萬元特獎也有5位得主未領獎。
至於還未現身領獎的8位千萬元得主，中獎發票的消費地點及金額也曝光，其中消費金額最低是在新竹市大學路7-ELEVEN花26元買飲料，再來是在台中市黎明路新井茶55元買飲品，還有在彰化縣芬草路全聯福利中心花60元買食品、新北市三重區大同北路7-ELEVEN消費89元買飲料、苗栗市中山路全家超商花100元買菸、台中市中山路7-ELEVEN花100元買菸品、台北市文胡街五棧小館購買食品700元、在桃園市中山路永昇汽車修配廠SKODA支付工資630元。
這期200萬元特獎也有5位中獎人還沒領獎，包括在App Store花33元買應用程式、台北市信義區忠孝東路5段Mos Burger花85元買飲品、在桃園市南華街7-ELEVEN消費242元飲品、台中市公益路凱恩斯岩燒消費1573元及在高雄市廈莊一街全家儲值卡190元。
財政部賦稅署也提醒，這期中獎發票兌領獎期間至明年1月5日，中獎者應於領獎期限前領獎。使用手機條碼儲存雲端發票或已辦理歸戶者，財政部電子發票整合服務平台會主動通知中獎訊息；使用會員卡儲存雲端發票者，會員卡店家也會主動通知中獎訊息；至於使用悠遊卡、icash卡或一卡通載具者，可選擇自行至便利商店多媒體服務機或財政部電子發票整合服務平台查詢是否中獎。
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