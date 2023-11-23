黃珊珊列民眾黨不分區首位遭批「叛徒」 宋楚瑜喊話：莫忘初衷
民眾黨昨日公布2024年選戰不分區立委名單，排第一為前北市副市長黃珊珊，由於黃珊珊同時也具有親民黨的身份，遭外界質疑背叛親民黨。對此，親民黨主席宋楚瑜今（23）日表示，親民黨成立之初就講過是柔性政黨，對老朋友從來不口出惡言，只希望他們跟另一個政黨結合時「勿忘初衷」，祝福他們到另一個陣營時，可以把親民黨理念發揚光大。
記者呂炯昌／台北報導
親民黨今日在黨部舉行不分區名單公布記者會，依序為前立委李桐豪、陳怡潔、前北市研考會主委曲兆祥、大葉大學校長何偉真、前議員簡泰河、建築文化專家藍志玟、原民青年代表吳建德、客家法政學者黎淑慧、基層教育代表孫信君、兩岸關係專家黎建南。黎淑慧與黎建南因為要上課沒有出席記者會。
媒體詢問黃珊珊被列為民眾黨不分區名單首位，但遭藍營酸是親民黨叛徒，宋楚瑜回應表示，親民黨成立就講過是柔性政黨，不管他們原本是不是親民黨老朋友，親民黨從來不口出惡言。
宋楚瑜也呼籲，只希望他們跟另一個政黨結合時「勿忘初衷」，就是好好替老百姓做事，人民作主不是黨主席做主，而是天大地大，人民最大，也祝福他們到另一個陣營，可以將親民黨理念發揚光大。
針對親民黨沒提名區域立委，宋楚瑜表示，親民黨在區域沒有提名，「但從北到南從東到西，有誰比宋楚瑜走得更多？」各政黨提名的人都跟宋楚瑜認識，他不知道該替誰站台，他只希望參政者心心念念的就是人民利益，舉頭三尺有神明，老天爺在看，大家共同為台灣打拚，找回在台灣奮鬥的價值跟堅持。