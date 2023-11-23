搶搭NGS納健保商機！金萬林年底前登創新板掛牌上市

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金萬林公司以代理國際檢測設備為基礎，跨足檢測並積極佈局於NGS市場，近年取得衛福部（TFDA）的LTDS認證，成為台灣獲得最多檢測項目認證的廠商；所建立的NGS檢測平台，可高通量一次篩檢523個癌症相關基因、並具有三級資料解讀與大數據資料庫分析能力。
此外，金萬林公司表示，美國子公司健安聯（GeneOnLink）實驗室已經陸續取得美國CLIA認證及最高規格的CAP認證，是目前全台少數取得三項高階檢測認證的檢測服務公司。
金萬林公司指出，為因應未來檢測量能，金萬林已在台灣各縣市與美國洛杉磯建置完成7處服務據點與3座實驗室，合作醫院超過30家，診所則超過50家，可提供客戶與國際大廠相同等級規格的NGS檢測與分析服務。
另金萬林表示，公司也積極開發自製試劑的佈局，目前自行開發的癌症檢測試劑，正在申請美國FDA的510K認證，未來將於內湖建造QMS廠，將以自行設計之體外檢測試劑，進行發展、製造及申請體外檢測（IVD）查驗登記，再推展到國內外各醫院使用。
金萬林公司表示，公司對於未來持審慎樂觀看法，透過提供醫院從病床到實驗室分析的服務團隊，讓高階醫療的精準檢測普及，成為從醫學中心，到地區型醫院，以及社區診所，讓民眾享有「惠而不費」的高階醫療檢測或健檢服務，並透過海外分公司開拓國際市場，可望逐步帶動整體營運更上層樓。