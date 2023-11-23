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搶搭NGS納健保商機！金萬林年底前登創新板掛牌上市

▲國內基因檢測儀器與服務大廠金萬林（股票代碼6645）近期舉辦上市前業績發表會。右起：金萬林創辦人陳惠娥、董事長吳品聰、總經理楊文明。（圖／業者提供）
▲國內基因檢測儀器與服務大廠金萬林（股票代碼6645）近期舉辦上市前業績發表會。右起：金萬林創辦人陳惠娥、董事長吳品聰、總經理楊文明。（圖／業者提供）

記者林志怡／台北報導

國內基因檢測儀器與服務大廠金萬林（股票代碼6645）近期舉辦上市前業績發表會；金萬林初次上市普通股股票承銷案將採競拍作業與申購，本次辦理現金增資2958張，預計掛牌後股本將提升至4.9億元，並看好明（2024）年NGS納入健保商機，公司對於未來持審慎樂觀看法。

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癌症標靶藥物近年來不斷推陳出新、應對的基因變異位點也各有不同，各界因此呼籲將「次世代基因定序（NGS）」納入健保、降低患者檢驗時的經濟負擔。衛福部健保署長石崇良日前表示，已針對11個癌別初步討論，確定將「基因位點變異已有對應藥物，且已有健保給付」的相關NGS檢驗納保，但其他細節有待12月會議討論，最快2024年第二季上路。

金萬林公司以代理國際檢測設備為基礎，跨足檢測並積極佈局於NGS市場，近年取得衛福部（TFDA）的LTDS認證，成為台灣獲得最多檢測項目認證的廠商；所建立的NGS檢測平台，可高通量一次篩檢523個癌症相關基因、並具有三級資料解讀與大數據資料庫分析能力。

此外，金萬林公司表示，美國子公司健安聯（GeneOnLink）實驗室已經陸續取得美國CLIA認證及最高規格的CAP認證，是目前全台少數取得三項高階檢測認證的檢測服務公司。

金萬林公司指出，為因應未來檢測量能，金萬林已在台灣各縣市與美國洛杉磯建置完成7處服務據點與3座實驗室，合作醫院超過30家，診所則超過50家，可提供客戶與國際大廠相同等級規格的NGS檢測與分析服務。

另金萬林表示，公司也積極開發自製試劑的佈局，目前自行開發的癌症檢測試劑，正在申請美國FDA的510K認證，未來將於內湖建造QMS廠，將以自行設計之體外檢測試劑，進行發展、製造及申請體外檢測（IVD）查驗登記，再推展到國內外各醫院使用。

金萬林公司表示，公司對於未來持審慎樂觀看法，透過提供醫院從病床到實驗室分析的服務團隊，讓高階醫療的精準檢測普及，成為從醫學中心，到地區型醫院，以及社區診所，讓民眾享有「惠而不費」的高階醫療檢測或健檢服務，並透過海外分公司開拓國際市場，可望逐步帶動整體營運更上層樓。

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