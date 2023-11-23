「凱基松山哥」涉操縱高端股價不起訴　北檢：一般短線操作

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6月9日盤後，高端公司發布「自2021年6月10日起暫停交易」重訊，10日公布「第二期臨床試驗數據分析」解盲結果，因符合市場預期，11日起恢復股票交易即以漲停價每股275.5元開盤並持續至收盤，當天成交張數僅355張，委買未成交數高達1萬6584張；廖當天以漲停價再買入20張，統計6月8日至11日，共3個交易日，累計買入2125張高端、賣出499張，持有1626張。
當年端午連假，市場已有高端股價過高警訊的報導，櫃買中心將高端列為「再處置」股，廖為出脫持股，於15日盤前試撮時，以303元漲停價掛了31筆，每筆20張，並在開盤前抽單，再分26筆下單委賣，以每股262元至292元將1626張高端全數出清。
廖男偵訊時稱，他操作邏輯是買強勢股，也就是漲停的股票，漲停板隔天開高機率超過5成，他會隔日沖；高端發布重訊公告疾管署採購500萬劑疫苗合約後，6月8日已連跌停6天，他會搶反彈行情，10日公布解盲，11日就漲停，他只買到20張，想再買就買不到，研判之後續漲及再漲的機會很高。
廖供稱他是以「盤勢」為主要參考，並以自己資金、財力及承受風險能力去下單，當時覺得算合理，因為扣掉他的買盤，一樣是以漲停價撮合，代表這檔股票還是相對強勢，但當下判斷此時買氣已較前一個交易日明顯減弱，有轉弱或反轉向下風險，故抽買單改將持股全數賣出。
廖男表示，持股賣出後，他認為股價可能會反轉，但不確定價格區間，9點後又以254至258元買入558張高端。
檢察官認為，廖學邦在短短20幾分鐘內，大幅變更交易內容，蓋因股市瞬息萬變，投資人對於任何資訊所採取的反應也不一，市場利多利空消息，股價並未隨之漲落甚至呈相反走勢者所在多有，廖屬短線投資人，研判走勢憑藉市場消息、籌碼變動、技術分析，特別在交易前或盤中，受限於時間，故短線投資人必須在資訊不全的狀況下立即決策反應，尚難認有違一般投資決策情形。