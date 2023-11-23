動物園「小獵豹、拉布拉多一起養」！長大後現況曝光 畫面超震驚
一豹一狗的友情！美國動物園內一隻獵豹寶寶因為生性害羞膽小，飼育員擔心牠長大後社會化能力不足，就安排一隻拉布拉多幼犬陪伴牠成長，沒想到牠們一拍即合，多年來已經累積深厚感情，即使獵豹長大後，看到青梅竹馬仍會衝上前撒嬌，現況曝光後，讓網友們驚呼：「好感人的真摯友誼！」
記者賴禹妡／綜合報導
綜合外媒報導，多年前美國俄亥俄州哥倫布動物園（Columbus Zoo and Aquarium）一隻生下來僅10週的小獵豹艾密特（Emmett），因罹患肺炎不得不和媽媽分開接受治療，但艾密特天性十分害羞，飼育員們擔心艾密特長大後會社會化不足，因此決定將一隻拉布拉多幼犬庫倫（Cullen）安排在艾密特身邊，一豹一狗互相陪伴長大。
飼育員觀察艾密特與庫倫的相處狀況，原本以為牠們會相處不來，沒想到兩隻小可愛跨越物種差異的阻礙，變成最要好的朋友。艾密特因為庫倫的活潑、熱情慢慢敞開心扉，還會不斷在庫倫身邊磨蹭撒嬌。
多年之後，艾密特已經長大變成一頭帥氣的獵豹，但牠與庫倫的關係依舊十分親密，看到庫倫也會立刻衝上前撒嬌，艾密特甚至因此變得和其他獵豹有些不同，眼神更加清澈可愛，且相當親人。這對青梅竹馬的可愛影片在網路上曝光後，網友紛紛融化直呼，「這根本就是家貓吧」、「他們是真愛」、「好感人的真摯友誼」。
野生動物飼育員珍娜（Janet Rose-Hinostroza）透露，許多大型貓科動物雖然天生就是掠食者，但部分生性害羞不善社交，讓幼犬陪伴小獵豹一同成長，可以讓獵豹感染狗狗的活潑外向，進而成長為一隻個性穩定的大型貓科動物，也會較為親人。