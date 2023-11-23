顏寬恒豪宅案關鍵女設計師失聯未到庭 林靜儀籲莫用拖延戰術
前立委顏寬恒與妻子陳麗凌遭起訴竊佔國土、假買賣房地及詐領立委助理費，台中地院今開庭，但關鍵共犯、涉嫌「借」4千多萬向顏購買豪宅的張姓女設計師失聯未到庭，審判長諭知延後4周開庭。對手林靜儀呼籲顏寬恒誠實面對司法，別再使用拖延戰術；顏寬恒則回應，對於「莫須有」指控不會逃避、將捍衛清白。
記者顏幸如／台中報導
依台中地檢署起訴內容，顏寬恒沙鹿豪宅竊佔國有地達1097.14平方公尺，2021年立委補選時遭告發，之後以借款為名目將4541萬元交予張姓女設計師，並和妻子陳麗凌、建設公司負責人陳進福共謀，由張女出面向顏購買豪宅。此外他被起訴擔任立委期間，利用人頭助理詐領108萬元公款。
台中地院今（23）日上午開庭進行交互詰問，並傳喚張姓女設計師作證，但張女遲遲未到庭、也未接電話。張女辯護人說，張女之前均配合出庭，但她有服用安眠藥物習慣，不知是否睡過頭。由於無法訊問張女，審理進度被迫延期，審判長諭知12月21日再訊問4名證人；2024年1月25日就顏寬恒被訴貪污詐領助理費部分進行審理。
對手民進黨立委林靜儀指出，民眾眼睛是雪亮的，一般人若清清白白無罪，一定會希望司法進度快一點，若刻意讓進度變慢甚至不配合，可能有一定程度的心虛。這些事過去地方上都知道，顏寬恒若自認光明磊落，就該儘速面對司法、做一定程度的釐清，讓案情水落石出。
顏寬恒庭後未受訪，但發出聲明表示，檢調在他登記黨內參選後發動大規模搜索，確實影響整體選戰節奏，看似巧合的背後是否經過精心規劃，他們不得而知。但對於「莫須有」的指控他無須逃避，雖然選戰已進入倒數，仍會配合司法程序。繼續捍衛自身清白。