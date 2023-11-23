蔡詩芸爆婚變王陽明！突鬆口吐「負面想法」 心聲全說了
「嘻哈女神」蔡詩芸Dizzy Dizzo一掃先前爆出與王陽明婚變的陰霾，她開心宣布好消息，將在12月5日推出全新饒舌專輯《Spiral》，她在新專輯中釋放情感，把屬於女人的溫柔、糾結都一一揭露，透過音樂呈現出她這2年經歷的、體悟的，唱出心聲。
記者吳雨婕／綜合報導
專輯命名《Spiral》為螺旋、盤繞之意，有慢慢往下墜的畫面概念，進而延伸情緒低落，有憂鬱、焦慮，並帶有負面的想法，蔡詩芸認為每個人都不簡單，「我很喜歡透過音樂直接去傳達，用自己態度來面對這些傳言！我不是在靠運氣、天命，我真的是認真工作、做自己的事業，大家難免喜歡比較、會羨慕別人的生活物質，但每個人每個家庭其實都不簡單，有自己的故事！」
蔡詩芸時常為女性發聲、爭取平權，談到性別平權，她表示：「以往亞洲會以重男輕女為主，在女生身上去設一個標籤，但現在很多女性擁有自己社群平台、可以發表心聲與想法是滿好的。」至於對於女兒的教育，她分享：「會教導女兒要很堅強、有寬大的心，很多事情要自己學會、不會的就主動去學習，不要靠別人，而是為自己去生活。」
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