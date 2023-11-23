台灣服飾霸主不是UNIQLO！內行全改穿「這間」：買10件錢包不痛

感恩節吃烤雞！好市多、全聯「烤全雞免200元」　賣場炸全雞300元

▲感恩節吃烤雞，除了家樂福、愛買有檔期優惠外，好市多、全聯烤全雞免200元，高CP值是許多老饕愛吃的美食。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）
▲感恩節吃烤雞，除了家樂福、愛買有檔期優惠外，好市多、全聯烤全雞免200元，高CP值是許多老饕愛吃的美食。（圖／翻攝自臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」）

記者鍾怡婷/綜合報導

黑色購物節來臨前，今（23）日歡慶感恩節，雖然台灣不太流行慶祝感恩節，但緊鄰聖誕節及跨年，所以各大賣場也有烤雞、炸雞優惠，像是家樂福免300元吃炸全雞，好市多、全聯烤雞200元內入手。

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根據家樂福業者表示，自10月開賣至今，烤雞銷量約4萬多組；烤火雞套餐100多組，創造近千萬業績，年底檔期烤雞業績成長約10％。

🟡家樂福即起至2024年1/1

◾五告厲害炸全雞約1至1.2公斤，特價298元

◾五告厲害炸全雞套餐，炸全雞、紅藜烤蔬菜、帶骨香腸5條、炸薯餅4片、玉米濃湯2盒、餐包6入、可口可樂1250毫升，特價978元

◾烤火雞每隻3.5至4.2公斤，特價2488元

◾烤火雞套餐，烤火雞、紅藜烤蔬菜2份、帶骨香腸5條、炸薯餅4片、玉米濃湯3盒、餐包6入、可口可樂1250毫升2瓶，特價3388元

◾美式烤肉雞約1至1.1公斤，特價268元

◾美式烤雞套餐，烤雞、帶骨香腸5條、玉米濃湯1盒、蜜甘藷1盒、餐包6入、可口可樂1250毫升1瓶，特價618元

▲家樂福搶攻感恩節、聖誕節商機，推出烤雞套餐優惠。（圖／家樂福）
▲家樂福搶攻感恩節、聖誕節商機，推出烤雞套餐優惠。（圖／家樂福）
🟡愛買即日起至12月25日

◾嘉年華風味套餐每份799元，美式烤雞／德國豬腳、炸／烤物拼盤（雞肉丸12粒、德式香腸3條、炸地瓜）、蛋塔4入、可樂1.25ml

◾美式大拼盤套餐每份799元，美式豬肋排／酸辣翅小腿、炸／烤物拼盤（雞肉丸12粒、德式香腸3條、炸地瓜）、蛋塔4入、可樂1.25ml

◾聖誕火雞套餐3288元，烤火雞（全隻）+時蔬、南瓜濃湯4包、西班牙紅酒、法式長棍2支、炸／烤物拼盤（雞肉丸12粒、德式香腸3條、炸地瓜）

◾單隻火雞售價2399元

▲愛買攻感恩節、聖誕節商機，推出烤雞套餐優惠。（圖／愛買量販）
▲愛買攻感恩節、聖誕節商機，推出烤雞套餐優惠。（圖／愛買量販）
🟡全聯

全聯紐奧良烤全雞（1公斤），嚴選國產雞肉刷上紐奧良風味醬，鹹香涮嘴，聚餐與朋友一起手扒分享，美味加倍，特價199元。

🟡好市多

好市多烤雞沒有檔期優惠，不過「烤全雞售價189元」是全通路最低。

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