感恩節吃烤雞！好市多、全聯「烤全雞免200元」　賣場炸全雞300元

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🟡家樂福即起至2024年1/1
◾五告厲害炸全雞約1至1.2公斤，特價298元
◾五告厲害炸全雞套餐，炸全雞、紅藜烤蔬菜、帶骨香腸5條、炸薯餅4片、玉米濃湯2盒、餐包6入、可口可樂1250毫升，特價978元
◾烤火雞每隻3.5至4.2公斤，特價2488元
◾烤火雞套餐，烤火雞、紅藜烤蔬菜2份、帶骨香腸5條、炸薯餅4片、玉米濃湯3盒、餐包6入、可口可樂1250毫升2瓶，特價3388元
◾美式烤肉雞約1至1.1公斤，特價268元
◾美式烤雞套餐，烤雞、帶骨香腸5條、玉米濃湯1盒、蜜甘藷1盒、餐包6入、可口可樂1250毫升1瓶，特價618元
🟡愛買即日起至12月25日
◾嘉年華風味套餐每份799元，美式烤雞／德國豬腳、炸／烤物拼盤（雞肉丸12粒、德式香腸3條、炸地瓜）、蛋塔4入、可樂1.25ml
◾美式大拼盤套餐每份799元，美式豬肋排／酸辣翅小腿、炸／烤物拼盤（雞肉丸12粒、德式香腸3條、炸地瓜）、蛋塔4入、可樂1.25ml
◾聖誕火雞套餐3288元，烤火雞（全隻）+時蔬、南瓜濃湯4包、西班牙紅酒、法式長棍2支、炸／烤物拼盤（雞肉丸12粒、德式香腸3條、炸地瓜）
◾單隻火雞售價2399元
🟡全聯
全聯紐奧良烤全雞（1公斤），嚴選國產雞肉刷上紐奧良風味醬，鹹香涮嘴，聚餐與朋友一起手扒分享，美味加倍，特價199元。
🟡好市多
好市多烤雞沒有檔期優惠，不過「烤全雞售價189元」是全通路最低。