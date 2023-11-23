獨／UNIQLO感謝祭12/1開跑！一年最便宜99元起 送保溫瓶手機掛繩
台灣人最愛的日本國民品牌UNIQLO，每到換季時刻就被視為必逛品牌，價格親民實惠、款式多元好穿搭，買好幾件替換也不心疼。不少民眾等待價格能夠再降價的「感謝祭」即將來了！業者證實，今年感謝祭於12月1日開跑，連續7天下殺限定優惠價，最便宜99元起，滿額還送保溫瓶、手機掛繩等。
記者蕭涵云/台北報導
事實上，目前UNIQLO也正在進行「換季應援SALE」，不少日常必備單品都在特價，包括換季保暖外套、火紅聯名系列都有優惠，甚至穩賣冠軍襪子、內褲等定期替換消耗品，也最適合趁划算價格入手。
不少專業鐵粉更在意，UNIQLO一年最便宜的「感謝祭」，業者今（23）日證實，2023年感謝祭將在12月1日至12月7日開賣！而且新品獵人UT《HUNTERxHUNTER》同步開賣，集結經典的小傑、奇犽、雷歐力、庫拉皮卡等人氣主角，與尼特羅會長、蟻王、貓女等反派團體「幻影旅團」。單筆消費滿含任2件還送台灣獨家資料夾；消費滿額再送與BRUNO聯名保溫杯、潮流手機掛繩。
而另外一個日本品牌GU，也即將於11月24日起祭出「感謝祭」，連續14天秋冬單品下殺最低150元起，還攜手人氣插畫家「消極男子」，打造暖心小物，消費還能再抽老爺酒店集團住宿券。