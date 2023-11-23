媒體問是否與賴清德互補　蕭美琴：重點在於有沒有共同價值

民進黨總統參選人賴清德、副總統參選人蕭美琴於21日完成登記，外界關切蕭的加入，是否能與賴互補。對此。蕭美琴今（23）日回應，她投入這場選戰不在於與賴有什麼不同，而是在於有沒有共同理念跟價值。 我是廣告 請繼續往下閱讀 蕭美琴上午出席國際媒體茶敘活動，媒體關切未來輔選規畫，蕭美琴回應，競選總部替她辦的第一場競選造勢在花蓮，雖然她人生的第一場選舉不是在花蓮，早年是台北市北區，但花蓮是她過去10年的青春。蕭美琴提到，10年在花蓮耕耘，她與花蓮鄉親有非常深厚的情感，因此11月26日她非常期待跟花蓮鄉親、多年未見的好朋友再次見面。蕭美琴指出，對於輔選行程，競總都在緊密規劃，外界對她與賴清德是否互補有許多討論，「我會同意加入這場選戰，不在於我們有什麼不同，在於我們有沒有共同的理念跟價值」。蕭美琴提到，她們都是把這場選戰當成持續守護台灣民主價值、讓台灣民主持續進步、強化國家韌性的選舉，是非常沉重的責任。更多「2024大選」相關新聞。首度談藍白合 蕭美琴：不是看他們吵或合而是讓自己更好媒體追問「疑賴論」 蕭美琴強調「這不是問題」外媒問低薪高房價為何要投民進黨 蕭美琴：因為我們是最好的賴蕭配被批獨上加獨 蕭美琴反擊：共產黨習慣把人類分類貼標籤