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媒體問是否與賴清德互補　蕭美琴：重點在於有沒有共同價值

▲蕭美琴指出，對於輔選行程，競總都在緊密規劃。（圖／記者林調遜攝，2023.11.23）
▲蕭美琴指出，對於輔選行程，競總都在緊密規劃。（圖／記者林調遜攝，2023.11.23）

記者陳佩君／台北報導

民進黨總統參選人賴清德、副總統參選人蕭美琴於21日完成登記，外界關切蕭的加入，是否能與賴互補。對此。蕭美琴今（23）日回應，她投入這場選戰不在於與賴有什麼不同，而是在於有沒有共同理念跟價值。

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蕭美琴上午出席國際媒體茶敘活動，媒體關切未來輔選規畫，蕭美琴回應，競選總部替她辦的第一場競選造勢在花蓮，雖然她人生的第一場選舉不是在花蓮，早年是台北市北區，但花蓮是她過去10年的青春。

蕭美琴提到，10年在花蓮耕耘，她與花蓮鄉親有非常深厚的情感，因此11月26日她非常期待跟花蓮鄉親、多年未見的好朋友再次見面。

蕭美琴指出，對於輔選行程，競總都在緊密規劃，外界對她與賴清德是否互補有許多討論，「我會同意加入這場選戰，不在於我們有什麼不同，在於我們有沒有共同的理念跟價值」。

蕭美琴提到，她們都是把這場選戰當成持續守護台灣民主價值、讓台灣民主持續進步、強化國家韌性的選舉，是非常沉重的責任。

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