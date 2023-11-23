全台首創接力賽事IP化 新北鐵道馬拉松今起搶組隊報名
在馬拉松賽事已建立起不小知名度的「新北市鐵道馬拉松接力賽」，今年特別首創IP化接力賽事，連同IP意象周邊物資結合，預計將吸引更多跑友收藏，今（23）日舉辦記者會宣傳，除了展示7神IP形象外，也宣布自今日中午限量1,100隊名額開放報名，歡迎號召隊友組隊參加。
記者吳嘉億／新北報導
新北市副市長劉和然表示，全台接力賽事首創的鐵道馬IP角色，以鐵道馬7棒組隊成軍的賽制特色，將7棒棒次「女神棒」、「海神棒」、「安神棒」、「山神棒」、「風神棒」、「恍神棒」及「迎神棒」作為發想源頭，並取鐵道「馬」拉松之意，用12生肖中最有速度象徵的「馬」作為IP塑造的基礎身份設計成7神IP，讓賽事棒次首度形象化，也賦有祝願追友們馬到成功的巧思，並於完賽禮的毛巾融入IP視覺，相當具有收藏意義。
新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，鐵道馬拉松接力賽分3組類別，包含競賽組900隊、企業團體競賽組100隊及變裝組100隊，總計1,100隊名額，活動也將提供「早鳥報名禮」，前100隊報名且完成繳費的隊伍，就能獲得獨一無二印上客製化隊名的專屬跑衣，留下與隊友們最美好的追火車回憶，邀請各位跑友一起來追火車，感受貢寮、雙溪之美。
新北市政府觀光旅遊局指出，完賽獎牌並融入「運動觀光」理念，將賽道所在區域的貢寮三貂角燈塔、卯澳漁村、靈鷲山無生道場、福隆彩虹橋、舊草嶺隧道及雙溪最具代表的不厭亭、渡船頭意象等觀光景點以手繪風格畫進獎牌中，當7片獎牌拼起來時，就成為色彩繽紛的一塊圓形獎牌，拍照起來超級吸睛。更多活動資訊可以鎖定「旅跑新北」官方臉書粉專，或加入「新北旅客」及上「新北市觀光旅遊網」查詢。