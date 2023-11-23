NBA／制止馬刺球迷噓Leonard　Popovich：懂體育的都知道不能惹熊

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Popovich表示，這樣的舉動很沒有風度，不是馬刺迷該有的行為，要求停止噓聲。不過這只起到短暫的效果，很快球迷又恢復了噓聲。
賽後，被問及此事時，Popovich拒絕深入透露細節，「我想任何了解體育的人都知道你不能惹毛一頭熊（poke the bear）。」當記者進一步追問時，他開始變得暴躁起來，「我剛剛就已經說了我想說的了，我給了你答案，我沒有什麼其他需要說的了。」
而出了名沉默寡言的Leonard，反而對此並不在意，「他們是聯盟中最好的球迷之一，他們非常有競爭意識。 當我站上球場時，他們會對抗我；但當我走在街上或走進餐廳時，他們都會表現出愛。」
Leonard在馬刺度過了職業生涯的前7個賽季，並在2014年隨隊贏得了總冠軍和個人首座FMVP 。但他最終離開馬刺的方式，有些讓人遺憾。由於股四頭肌長期的受傷，Leonard在2017-18賽季只打了9場比賽，據稱他和球隊在如何處理這一問題上存在分歧，導致他們之間的關係變得越來越緊張。
最終，Leonard於2018年6月請求交易，馬刺隊在7月答應了他的要求，將他送到多倫多暴龍。這筆交易只讓聖城得到了DeMar DeRozan、Jakob Poeltl和一個受保護的首輪選秀權。