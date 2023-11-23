NBA／湖人再傷一員大將、僅剩9名可用之兵　LBJ紀錄夜率湖人3連勝

NBA／制止馬刺球迷噓Leonard　Popovich：懂體育的都知道不能惹熊

▲快艇明星前鋒Kawhi Leonard在場上遭到馬刺球迷到喝采，昔日恩師Greeg Popovich為其挺身而出，也在受訪時回應了自己之所以這麼做的原因。（圖／美聯社／達志影像）
▲快艇明星前鋒Kawhi Leonard在場上遭到馬刺球迷到喝采，昔日恩師Greeg Popovich為其挺身而出，也在受訪時回應了自己之所以這麼做的原因。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

聖安東尼奧馬刺今日在例行賽和洛杉磯快艇隊進行交手，面對昔日老東家，快艇明星前鋒Kawhi Leonard在場上遭到馬刺球迷到喝采，昔日恩師Greeg Popovich為其挺身而出，也在受訪時回應了自己之所以這麼做的原因。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在這場比賽之中，馬刺球迷毫不留情地對Leonard到喝采，他一拿球就噓聲四起。而在他站上罰球線的一個回合時，Popovich突然拿起麥克風要求場上球迷停止這樣得行為：「不好意思，我們能停止噓聲，讓球員們繼續比賽嗎？」

Popovich表示，這樣的舉動很沒有風度，不是馬刺迷該有的行為，要求停止噓聲。不過這只起到短暫的效果，很快球迷又恢復了噓聲。

賽後，被問及此事時，Popovich拒絕深入透露細節，「我想任何了解體育的人都知道你不能惹毛一頭熊（poke the bear）。」當記者進一步追問時，他開始變得暴躁起來，「我剛剛就已經說了我想說的了，我給了你答案，我沒有什麼其他需要說的了。」

而出了名沉默寡言的Leonard，反而對此並不在意，「他們是聯盟中最好的球迷之一，他們非常有競爭意識。 當我站上球場時，他們會對抗我；但當我走在街上或走進餐廳時，他們都會表現出愛。」

Leonard在馬刺度過了職業生涯的前7個賽季，並在2014年隨隊贏得了總冠軍和個人首座FMVP 。但他最終離開馬刺的方式，有些讓人遺憾。由於股四頭肌長期的受傷，Leonard在2017-18賽季只打了9場比賽，據稱他和球隊在如何處理這一問題上存在分歧，導致他們之間的關係變得越來越緊張。

最終，Leonard於2018年6月請求交易，馬刺隊在7月答應了他的要求，將他送到多倫多暴龍。這筆交易只讓聖城得到了DeMar DeRozan、Jakob Poeltl和一個受保護的首輪選秀權。

NBA／馬刺球迷狂噓Kawhi Leonard　波總抓起麥克風斥責：停止噓聲

NBA／柯瑞還能夠再打幾年　他親曝退休時機：當這個感覺消失後

NBA／Klay Thompson開季低迷　Kerr點出問題所在：他不能強行出手

NBA／長青怪物！生涯39000分正式達陣　Lebron成歷史第一人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞