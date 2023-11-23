邀郭台銘加入在野整合　柯文哲：共同為台灣貢獻義無反顧

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柯文哲表示，「要改變甚麼？我們都知道需要挽起袖子『改變』的實在太多了。」世界銀行已經發出警訊，預告亞洲的經濟前景將來到50年最糟、國際貨幣基金（IMF）也大幅下調台灣2023經濟成長至0.8%、而深愛的美麗之島福爾摩沙，卻仍在毫無效率與計畫的執政者手上虛耗，面對少子化、高齡化、五缺（缺水、缺工、缺地、缺電、缺人才）、低薪、通膨、產業轉型緩慢、高房價、國債大幅增加、勞保即將破產、健保費用無法控制、持續緊張的兩岸關係，民進黨政府一籌莫展。
柯文哲表示，宣布投入2024大選的這段期間，郭台銘創辦人持續提出他的政策願景、從不同的面向帶動促進人民福祉的討論，他提出比照新加坡建構完整的興利除弊制度，打造廉能的政府、建構綿密的食品安全網、應用區塊鏈、大數據與AI人工智慧技術促進科技轉型、提升醫院推動「全責護理」，回歸專業降低負荷等等，尤其是郭董提出的「和平、繁榮、清廉」的治國願景，都與我的理念不謀而合。
柯文哲提到，但他也都知道這麼好的方針建言，若在野力量無法真正整合，促進2024政黨輪替，一切都將淪為空談，人民將繼續苦悶與不安，而他也會為了無法實踐民眾的付託而感到無比懊悔。
柯文哲指出，把握在登記前夕，他數度拜訪郭董，促膝長談時，深刻感受到他對時政的憂心、對人民的不捨，也把握機會向他請益，看到這位國際級的企業家從締造無數個台灣精密工業的成就之中，積累無人能及見解與論述，對國際情勢前瞻性思考，柯文哲相信，若郭董與他攜手並肩、輔助未來的執政團隊在經貿外交、產業升級、青年創新創業、甚至弱勢關懷的行動綱領，將成為推動台灣大步向前的巨大動力，台灣需要郭台銘，因此，我已正式邀請郭董，慎重考慮為在野整合，跨出重要的一步。
柯文哲提到，「改變，就從現在開始，期待郭董與我一起在創造歷史的隊伍裡光榮前行，我也邀請 侯友宜總統參選人一齊參與，共同為台灣奉獻，義無反顧。」
柯文哲競辦表示，很感謝郭台銘在關鍵時間願意並肩作戰，為在野整合共同打拼，兩人是一起打拼的戰友，柯主席臉書文非指柯郭為搭檔競選的組合。
柯文哲競選辦公室稍早也公告，已正式邀請郭台銘創辦人、侯友宜總統參選人於今日下午於「君悅飯店」公開會面，為整合與台灣未來跨出關鍵一步，以實際行動回應人民對2024政黨輪替之期待。據了解，侯友宜本人不會前往，將會派幕僚參加。
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