新北耶誕城旁2飯店！消費滿3千抽「萬元住宿券」 住房3199元起
板橋站周邊盛大舉行新北耶誕城活動，鄰近板橋車站的「板橋凱撒大飯店」及「台北趣淘漫旅」迎開幕6週年，並因應新北歡樂耶誕城推出歡慶企劃。其中台北趣淘漫旅，首次與美國知名彩妝品牌Benefit貝玲妃，聯名推出「CHAM玩美樂園」聖誕住房專案，入住每晚3,199元起。兩館週年慶12月1日-2024年1月1日期間祭出住房、餐飲回饋滿額抽獎活動，單筆消費滿3,000元即贈抽獎券1張，有機會獲得價值超過萬元的飯店客房住宿券。而離新北耶誕城會場約莫僅10分鐘車程的凱達大飯店，也推出「歡樂耶誕城」住房專案，雙人房平日只要2,888元起。
記者葉盛耀/綜合報導
迎接歲末歡慶月份，台北趣淘漫旅攜手精品集團LVMH旗下趣味十足的彩妝品牌「Benefit」合作，推出「CHAM玩美樂園」聯名住房專案，入住繽紛設計感客房，即可獲贈價值近三千元的玩美獻禮，內含Benefit明星商品：無孔不入毛孔深層淨化泥膜法、平易淨人煥顏晶透泡泡化妝水，以及全球每9秒即賣出一支的嘖嘖稱齊毛孔隱形露。即日起開放訂房，兩人同行3,199元起。專案還贈送1張Benefit系列優惠券，可享蜜蠟修眉服務現折100元，或至專櫃消費即贈價值400元的眉筆隨身瓶等；預訂指定房型加碼贈「Benefit巧咪咪收藏包」，閃爍唯美粉色珠光的旅行化妝包。
「板橋凱撒大飯店」及「台北趣淘漫旅」也歡慶開幕6週年，12月1日-2024年1月1日期間祭出住房、餐飲回饋滿額抽獎活動，單筆消費滿3,000元即贈抽獎券1張，有機會獲得價值超過萬元的飯店客房住宿券。
每到12月冬季時分，新板特區是最熱鬧的聖誕歡聚點，今年由板橋凱撒、新板希爾頓及台北趣淘共同舉辦聖誕搖擺嘉年華，12月16日至17日將進駐逾40個特色攤位，於每日中午12時熱鬧登場。三館飯店之房客凡入住指定專案，每房贈送1張聖誕市集禮物券，憑券可兌換臺虎精釀9.99%長島冰啤及多項好禮。
另外，離新北耶誕城會場約莫僅10分鐘車程的凱達大飯店，推出「歡樂耶誕城」住房專案，雙人房平日只要2,888元起，家庭4人房平日也只要4,888元起，飯店正巧逢六週年慶，即日起至12月30日，館內各餐廳享「滿6千送6百」優惠，滿千再送抽獎券1張，抽國內六大行程。