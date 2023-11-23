陸生比照外籍生納健保！明年2月起適用 薛瑞元：今明兩天就公告
行政院長陳建仁今（23）日宣布，自明（2024）年2月1日起將陸生比照外籍生、僑生現制納入健保。對此衛福部長薛瑞元表示，預估將此一族群納入健保整體影響不大，預計今明（24）兩天就會發出公告，但如何計算等待期仍有待討論。
記者林志怡／台北報導
陳建仁今日於院會表示，健康權是全球普世價值的基本人權，而陸生來台就學也不應被排除在外，應視同外籍生、僑生納入健保，並公告實施日期為明年2月1日。陸委會則補充，受惠陸生約2127人。
薛瑞元午後接受媒體聯訪表示，目前預估將陸生納保，對於健保整體經費影響不大，帶來的收益也不會很多，也因為陸生多是年輕人、健保利用率也較低，支出的影響也不大，預計今明兩天就可能公告相關細節。
不過，目前法規規範外籍生、陸生納入健保均須有6個月的等待期，陸生比照納保後，是從明年2月1日起算、回溯6個月認定納保資格，還是從2月1日起算6個月的等待期，薛瑞元回覆《NOWnews今日新聞》表示，這方面細節還有待進一步討論。
薛瑞元表示，目前也研議針對陸生、外籍生、僑生等境外生免除納入健保的6個月等待期，這方面涉及《健保法》修法，也已經在研議中。