曾飆罵徐懷鈺沒實力！熱狗23年後道歉 眼紅天后人氣高
▲熱狗曾寫歌罵徐懷鈺，沒想到竟然邀對方擔任演唱會嘉賓之一，談到過去為何交惡，他表示單純眼紅天后人氣高。（圖／本色音樂提供）
記者
吳雨婕／綜合報導
｜ 2023-11-23 14:08:39 2023-11-23 15:35:57
MC HotDog熱狗將於12月23日、24日在台北小巨蛋開唱，主辦單位從上周五開始，一天公布一名演唱會嘉賓，每天都引起熱烈討論，從好兄弟蛋堡、過往不熟的同事陳綺貞，接著這兩日公布了雙胞胎兄弟馬念先，與熱狗多年前莫名結下梁子的徐懷鈺，以及一路相挺至今的「兄弟本色 G.U.T.S」。談到與徐懷鈺的恩怨情仇，熱狗大方承認自己以前是屁孩，單純覺得徐懷鈺很紅，就把對方寫進歌裡，還偷偷向對方告白：「我覺得妳很正！」
昨（22）日熱狗公布的嘉賓，則是此次嘉賓名單的最高潮，這次用盡千方百計邀請來的，就是熱狗年少輕狂時曾經罵過的徐懷鈺，熱狗曾在2000年推出的歌曲〈讓我Rap〉中，痛批對方沒實力，這次邀來徐懷鈺當嘉賓，熱狗坦言確實是個驚喜，他透露徐懷鈺很爽快地立刻答應，但徐懷鈺卻問熱狗，兩人其實曾經同在魔岩唱片，「可是為什麼我都沒有看過你啊？」熱狗說，徐懷鈺和他的命運很奇怪，不知為何總是兜不在一起，「魔岩就是那一棟，大家很容易會見到。」但緣分像是跟兩人開玩笑，就是不讓他們走在一起，最後熱狗才想起，「那時候我正好去當兵，陰錯陽差，我們兩個就這樣錯過。」 熱狗對於年少時曾經做過的輕狂事，也不扭捏地大方與徐懷鈺坦白，「以前我就是小屁孩、憤世嫉俗，其實對妳也沒什麼惡意，那時候就是罵來罵去嘛，因為妳很紅，就把妳寫進歌裡去了。」熱狗為了展現誠意，還說出自己的小祕密，「而且我其實覺得妳很正，小時候覺得妳超正的。」對於熱狗的真誠，徐懷鈺也一樣直爽地表示沒關係，都是多年前的事了。 ▲▼熱狗邀來徐懷鈺（下圖）、兄弟本色（上圖）、馬念先擔任演唱會嘉賓。（圖／本色音樂提供、滾石唱片提供）
最後一波嘉賓，則是多年與熱狗互相扶持的「兄弟本色 G.U.T.S」，張震嶽與頑童這群一向最挺熱狗的兄弟，這次如此盛大的場合當然也不能缺席。前陣子才剛發表新曲〈Return to Duty〉，趁著氣勢正旺，要一舉與熱狗一起登上小巨蛋，將帶給歌迷最真實、最華麗的嘻哈饗宴。