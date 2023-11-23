郭台銘公開侯、柯對話！黃暐瀚：苦勸4次不要做「1事」終究沒成功

再邀侯友宜三方會談！郭台銘隔空喊話：我們將是全新政治共同體

▲鴻海創辦人郭台銘邀請侯友宜參加三方會談。（圖／資料照）
▲鴻海創辦人郭台銘邀請侯友宜參加三方會談。（圖／資料照）

記者林怡昕／台北報導

就在藍白合瀕臨破局之際，郭辦提出「藍白郭」，由鴻海創辦人郭台銘當桶箍，郭台銘稍早更再度喊話，希望能和民眾黨總統參選人柯文哲與國民黨總統參選人侯友宜坐下來談，團結在野勢力，找出勝選方程式，去挑戰執政的民進黨，直言「我們將是一個全新的政治共同體」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭台銘稍早在臉書發文指出，從宣布參選以來，目標就是希望政權輪替，實現「和平、繁榮、清廉」的治國願景，打造中華民國下一個黃金三十年，給台灣人民過好日子，目前已進入選舉登記的倒數階段，這是改變台灣的關鍵時刻，在台灣的每個人都不是局外人。

郭台銘說，這幾天密集和柯文哲與侯友宜聯繫，彼此都有共同的目標，都是希望能讓台灣更好，選舉是達成目標的手段，如果不能勝選，擘劃再美好的藍圖都淪為空談。因此，我希望能和柯主席與侯市長坐下來談，團結在野勢力，找出勝選方程式，去挑戰執政的民進黨。

郭台銘提及，侯友宜與柯文哲都拜託自己扮演桶箍的角色，為了中華民國長遠的未來，願意承擔這責任，來促成『藍白郭』三方會談，整合在野勢力，帶給台灣老百姓一個新希望，順利在2024實現政權輪替，帶給全民一個美好的未來。

郭台銘說，台灣被藍綠兩大黨的政黨框架限制太久了，明年的總統選舉，不該只是政黨的未來發展，而是攸關台灣的未來發展；只有打破政黨框架，帶領台灣走向以人民為主的新政治時代，透過在野聯盟的結合，把國家的控制權交還給人民。因此，邁開步伐、大步前進，在國家發展的前提之下，大破大立地籌建聯合政府，才是最好的方式。

郭台銘認為，讓年輕世代與全民治國的力量抬頭，為全民擘劃出新的理想與願景，在攜手走向2024的路上，再沒有藍與白的問題，因為背後所代表的只有兩個字「台灣」，他直言「我們將是一個全新的政治共同體，結合這一切的元素」，就是「台灣人民」。

更多「2024大選」相關新聞。

郭柯不去馬辦！柯文哲和幕僚都到郭家　郭辦：邀侯友宜加入

執著藍白合疏忽綠營佈局！她警告：蕭美琴是民進黨史上最強副手

傳柯文哲邀郭台銘當不分區立委　郭氣炸趕人！郭辦：完全是造謠

「郭柯侯」今、明有望見面！郭辦：已不是藍白合　而是「藍白郭」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞