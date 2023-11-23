再邀侯友宜三方會談！郭台銘隔空喊話：我們將是全新政治共同體

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郭台銘說，這幾天密集和柯文哲與侯友宜聯繫，彼此都有共同的目標，都是希望能讓台灣更好，選舉是達成目標的手段，如果不能勝選，擘劃再美好的藍圖都淪為空談。因此，我希望能和柯主席與侯市長坐下來談，團結在野勢力，找出勝選方程式，去挑戰執政的民進黨。
郭台銘提及，侯友宜與柯文哲都拜託自己扮演桶箍的角色，為了中華民國長遠的未來，願意承擔這責任，來促成『藍白郭』三方會談，整合在野勢力，帶給台灣老百姓一個新希望，順利在2024實現政權輪替，帶給全民一個美好的未來。
郭台銘說，台灣被藍綠兩大黨的政黨框架限制太久了，明年的總統選舉，不該只是政黨的未來發展，而是攸關台灣的未來發展；只有打破政黨框架，帶領台灣走向以人民為主的新政治時代，透過在野聯盟的結合，把國家的控制權交還給人民。因此，邁開步伐、大步前進，在國家發展的前提之下，大破大立地籌建聯合政府，才是最好的方式。
郭台銘認為，讓年輕世代與全民治國的力量抬頭，為全民擘劃出新的理想與願景，在攜手走向2024的路上，再沒有藍與白的問題，因為背後所代表的只有兩個字「台灣」，他直言「我們將是一個全新的政治共同體，結合這一切的元素」，就是「台灣人民」。
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