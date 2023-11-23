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以哈達成停火協議休戰4天　外交部：期待有利後續斡旋成和平契機

▲以巴衝突26天以來，載有遭以色列轟炸的加薩傷患乘著巴勒斯坦救護車抵達與埃及接壤的拉法過境點。（圖／美聯社／達志影像）
▲以巴衝突26天以來，載有遭以色列轟炸的加薩傷患乘著巴勒斯坦救護車抵達與埃及接壤的拉法過境點。（圖／美聯社／達志影像）

記者邱新博／台北報導

以哈戰爭發生超過40多天之後，在卡達居中斡旋，以及美國、埃及的幫助下，以色列方同意休戰，以喚回被哈瑪斯擄走的50名人質。外交部今（23）日表示，對於各方的努力敬佩及肯定，並期盼休戰有利於後續斡旋、為和平帶來契機。此外，對於仍滯留在以色列的國人，外交部說，若國人有需要離開以色列，將即時提供協助離開。

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面對媒體關心以哈戰爭，外交部亞非司司長賀忠義表示，外交部對各方努力表達敬佩及肯定，也期待這項協議有利於後續的斡旋跟溝通，為和平帶來契機，外交部也會持續關注後續發展。

此外，外交部長吳釗燮曾在立法院備詢時指出，台灣擬提供巴勒斯坦平民人道協助，正與一些國際慈善組織密切聯繫，初步進展相當順利。賀忠義對此表示，相關作業正與理念相近國家級NGO團體進行討論，有一定程度的進展會再跟外界說明。

至於目前仍滯留在以色列的國人還有135位民眾，其中11名是學生、76名因婚嫁旅居當地，另有48人為定居以色列國人的眷屬以及短期居留的國人。

賀忠義說，「135位國人都是依據自身意願留在以色列」，未來在以國人需要離開以色列，都可以隨時跟駐處聯絡，駐處將即時提供最大的協助，經由民航機、包機或陸路離開以色列。

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