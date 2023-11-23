以哈達成停火協議休戰4天 外交部：期待有利後續斡旋成和平契機
以哈戰爭發生超過40多天之後，在卡達居中斡旋，以及美國、埃及的幫助下，以色列方同意休戰，以喚回被哈瑪斯擄走的50名人質。外交部今（23）日表示，對於各方的努力敬佩及肯定，並期盼休戰有利於後續斡旋、為和平帶來契機。此外，對於仍滯留在以色列的國人，外交部說，若國人有需要離開以色列，將即時提供協助離開。
記者邱新博／台北報導
面對媒體關心以哈戰爭，外交部亞非司司長賀忠義表示，外交部對各方努力表達敬佩及肯定，也期待這項協議有利於後續的斡旋跟溝通，為和平帶來契機，外交部也會持續關注後續發展。
此外，外交部長吳釗燮曾在立法院備詢時指出，台灣擬提供巴勒斯坦平民人道協助，正與一些國際慈善組織密切聯繫，初步進展相當順利。賀忠義對此表示，相關作業正與理念相近國家級NGO團體進行討論，有一定程度的進展會再跟外界說明。
至於目前仍滯留在以色列的國人還有135位民眾，其中11名是學生、76名因婚嫁旅居當地，另有48人為定居以色列國人的眷屬以及短期居留的國人。
賀忠義說，「135位國人都是依據自身意願留在以色列」，未來在以國人需要離開以色列，都可以隨時跟駐處聯絡，駐處將即時提供最大的協助，經由民航機、包機或陸路離開以色列。