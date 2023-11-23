桃園增設成人流感及莫德納接種站　加碼送健康好禮

桃園市今年度採購逾60萬劑公費流感疫苗，開打迄今已接種超過53萬劑疫苗。衛生局近日增設疫苗接種站並加碼送健康好哩，提醒符合接種資格之民眾保握機會儘速接種疫苗，接種站資訊可至衛生局官網查詢(https://reurl.cc/Y0bLeD)。
記者李春台／桃園報導
衛生局表示，11月25日起至12月17日於愛買桃園店及楊梅店開設假日成人流感暨莫德納XBB.1.5疫苗接種站，加碼提供65歲以上長者健康好禮；另11月27日至12月1日也與聯華食品股份有限公司合作，推出健康接種週活動，65歲以上長者及6個月以上至學齡前幼兒於接種週期間前往13區衛生所接種流感疫苗，也免費贈送健康好禮，數量皆有限發完為止。
衛生局說明，目前國內外新冠疫情仍以XBB為主流病毒株，且國內流感等呼吸道病毒於社區活動度持續，而本土併發症中65歲以上長者佔7成以上，為鼓勵長者踴躍接種流感及COVID-19疫苗，除於接種站加碼贈送好禮，仍持續提供65歲以上長者接種COVID-19疫苗500元超商禮券和10劑新冠快篩試劑，如同時接種流感疫苗再送10劑新冠快篩試劑，衛生局呼籲因完成疫苗接種後約2週才會產生免疫力，民眾應即早接種疫苗，以及早獲得完整保護，守護自己及家人健康。
衛生局提醒，前往接種流感疫苗及COVID-19疫苗時應備妥健保卡、身分證及COVID-19疫苗接種紀錄卡（小黃卡），並於接種前說明疾病史、過往相關疫苗接種史等，以利醫生評估。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，同時維持良好衛生習慣。如接種後出現持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。