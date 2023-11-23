老公許光漢「翹屁股」獲全場關注！阮經天金馬早退被安慰當眾灑淚
金馬表演論壇今（23）日登場，5位準影帝許光漢、林柏宏、吳慷仁、王柏傑、阮經天同台暢聊。影人間互相提問時，阮經天直誇許光漢在《關於我和鬼變成家人的那件事》中的屁股練的很好看，令他害羞道：「我真的沒想到我的屁股會出現在這！」而阮經天被重提在金馬50提早離場一事，多年改變獲金馬執委會執行長聞天祥肯定，阮經天當眾灑淚。
記者黃雅琪／台北報導
吳慷仁回憶起26歲拍廣告時，因為聽不懂指令挨罵，回飯店後大哭一場，但也因此開啟了他的演員之路，至於這名啟蒙老師是誰？吳慷仁尷尬笑回：「那導演上了新聞，好像不太好說！」
王柏傑年輕時在夜店玩樂，意外撞上夏宇喬跟他要電話，從此打開演藝之路，在17歲就演出電影《九降風》，還榮獲台北電影獎最佳新演員。一旁的林柏宏機智提問：「你16歲（未成年）就去夜店喔？」突破盲點笑翻眾人，王柏傑才解釋自己是去喝柳橙汁。
提到《九降風》導演林書宇，王柏傑也形容他是大恩人，甚至後來接到《十月圍城》還有請他幫忙看劇本，主持人聞天祥疑惑：「業界可以這樣嗎？」王柏傑才發現說錯話，連忙解釋說是講劇本沒有給對方看，吳慷仁笑虧：「追訴期應該過了！」
5人互相提問的精采階段，阮經天問林柏宏拍攝《鬼家人》時看許光漢屁股的想法，他稱讚練得很好看：「在銀幕看起來更大、更近！」阮經天接著稱讚林柏宏胸肌也練得不錯，希望下一部片也能看看他的屁股狀況，林柏宏立刻說：「不用下一部戲，待會就可以啊！」
最後感性階段，金馬執委會執行長聞天祥重提阮經天在金馬50提早離場，沒有加入帝后大合照一事：「但大家別忘了，隔年阮經天是第一個到場的，這些年也看到他的變化，他一直都很尊重金馬獎。」阮經天聽完當眾灑淚，引起大家關注。
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