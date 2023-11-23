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李乾龍酸民眾黨「被幾個女的牽著走」　柯美蘭批：這就是污名化

▲立委參選人柯美蘭認為，李乾龍的說法就是污名化。（圖／記者陳明安攝，2023.11.23）
▲立委參選人柯美蘭認為，李乾龍的說法就是污名化。（圖／記者陳明安攝，2023.11.23）

記者林怡昕／台北報導

藍白合喬不攏，面對民眾黨「主戰派」黃珊珊一再嗆聲放話，前國民黨秘書長李乾龍痛批，「一個政黨的走向，被幾個女的牽著走……不予置評」。對此，立委參選人柯美蘭今（23）日認為，「這就是污名化」，柯文哲是平權主義者，強調男女都是平等，每人都有發言權、被尊重；民眾黨立委參選人蔡壁如也說，可能民眾黨發言人女性居多，這樣的污名化大可不必。

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柯美蘭、蔡壁如今天出席《NOWnews今日新聞》自製節目《鄉民大學問》，會後受訪時，被問及李乾龍稱民眾黨「被幾個女的牽著走」、親民黨主席宋楚瑜稱，女性可以參政，但是要有分寸、有規矩、有所節制？

柯美蘭反擊，「這就是污名化」，柯文哲是平權主義者，強調男女都是平等，每人都有發言權、被尊重，「我從沒不認為他是被女生帶著走」，當媒體在傳播這種思維，就是污名化行為。

柯美蘭也說，宋楚瑜應該是對所有人講，不只針對女性，應該也針對男性，相信宋楚瑜也是男女平權主張者。

蔡壁如則說，民眾黨雖然是小黨，但是集體決策，開會大家討論，是大家集體決策下的結論，被誤以為女性指指點點，可能民眾黨發言人女性居多，這樣污名化大可不必。


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