大林蒲遷村縮水？陳其邁：遷村條件一定會更好

有關議員關心大林蒲遷村計畫進度及方案，高雄市長陳其邁今(23)日答詢表示，大林蒲遷村計畫預算原來是500多億元，市府經與經濟部多次協商，增加到800多億元，行政院近期將核定計畫，增加的預算會回到居民身上，對比過去的條件更優惠，行政院核定計畫後將展開意願調查，也會持續與居民進行更多的政策說明，並提出整體配套銜接計畫，讓遷村到重建無縫接軌。
記者郭凱杰／高雄報導
面對在野黨議員在今天議會質詢時指出，前市長陳菊遷村承諾被市長陳其邁「縮水」？且要求市府大林蒲遷村不能讓居民負債；對此，陳其邁強調，大林蒲遷村計畫經費增加300多億元，遷村條件一定會更好。
陳其邁表示，遷村計畫增加的經費，將用於各項津貼、補償及救助，針對無屋無地的弱勢居民，也提出較多的照顧方案，包括增加社會住宅戶數等，以保障弱勢民眾的居住權。
另外，針對議員質詢合群新村全面修繕及活化，陳其邁表示，文化局委託高雄大學進行整體通盤檢討，朝向保留海軍眷村核心精神及都市未來發展平衡努力，包括合群新村、建業新村、明德新村都進行規劃，希望將眷村老樹、防空洞、蓄水池等重要元素予以保存，並透過公辦都更方式，將所增加財源作為眷村改建、修繕的重要經費來源，後續也會將公幼、公托、日照、多功能活動中心等公共設施納入規劃。