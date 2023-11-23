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NBA／Curry對KD咆哮！Paul再遇老冤家被趕出場　勇士115:123落敗

▲勇士和太陽的比賽火花不少，Stephen Curry對上Kevin Durant，而Chris Paul則是遭到驅逐出場。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士和太陽的比賽火花不少，Stephen Curry對上Kevin Durant，而Chris Paul則是遭到驅逐出場。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士今日和鳳凰城太陽在例行賽進行交手，這場比賽場上打得激烈，場邊花絮也是看點十足，Stephen Curry和Kevin Durant在一個攻防回合中較勁，而Chris Paul則是被老冤家Scott Foster給驅逐出場，終場勇士以115:123落敗。

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此役勇士明星大前鋒Draymond Green依舊處於被禁賽的情況中，球隊因此在禁區難以和對手抗衡，也無法擺上一個有效的小陣容去限制對方球星得分。雖然他們開賽一度領先，但次節籃板失守，被太陽打出11:0的高潮，就此失去領先地位，最終也輸掉比賽。

而今天在場上，Curry和Durant也有著一些交流，他們雖然在4年前就不再是隊友了，但依然有著深厚的情誼。在今天的比賽第二節，Durant突破籃下造成犯規，顯然Curry對這次的哨音感到很失望。

Curry大聲咆哮，而Durant也笑著對他說了一些話，這樣的對抗激情沒有維持太久，之後KD拍了拍Curry，比賽也繼續進行。

而相較之下Chris Paul和 Scott Foster之間的過招就沒這麼和平了，眾所周知兩人的「相處」並不和睦，CP3在後者吹罰的比賽中也是勝少敗多，因此每次在比賽中對上時，都會成為焦點。

此役上半場還剩下23秒時，Durant站上罰球線，Paul對判決不滿，不斷和Foster對犯規進行爭論，由於動作和言語都過於激烈，因此他被吹了2次技術犯規，遭到驅逐出場。

根據NBC報導，Paul當時對Foster說了一些不雅字眼（You're a b****!），導致自己兩節沒打完就離開比賽，甚至Curry也不得不出來將兩人分開。而在Paul離場後不久，Kerr也被吹了技術犯規。

這場比賽Durant攻下全場最高的32分，Devin Booker斬獲25分10助攻。勇士方面，Curry熄火，三分球8投1中，僅有16分進帳；Klay Thompson命中6記外線，得到23分。

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