NBA／Curry對KD咆哮！Paul再遇老冤家被趕出場　勇士115:123落敗

我是廣告 請繼續往下閱讀
而今天在場上，Curry和Durant也有著一些交流，他們雖然在4年前就不再是隊友了，但依然有著深厚的情誼。在今天的比賽第二節，Durant突破籃下造成犯規，顯然Curry對這次的哨音感到很失望。
Curry大聲咆哮，而Durant也笑著對他說了一些話，這樣的對抗激情沒有維持太久，之後KD拍了拍Curry，比賽也繼續進行。
而相較之下Chris Paul和 Scott Foster之間的過招就沒這麼和平了，眾所周知兩人的「相處」並不和睦，CP3在後者吹罰的比賽中也是勝少敗多，因此每次在比賽中對上時，都會成為焦點。
此役上半場還剩下23秒時，Durant站上罰球線，Paul對判決不滿，不斷和Foster對犯規進行爭論，由於動作和言語都過於激烈，因此他被吹了2次技術犯規，遭到驅逐出場。
根據NBC報導，Paul當時對Foster說了一些不雅字眼（You're a b****!），導致自己兩節沒打完就離開比賽，甚至Curry也不得不出來將兩人分開。而在Paul離場後不久，Kerr也被吹了技術犯規。
這場比賽Durant攻下全場最高的32分，Devin Booker斬獲25分10助攻。勇士方面，Curry熄火，三分球8投1中，僅有16分進帳；Klay Thompson命中6記外線，得到23分。