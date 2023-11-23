北韓「關鍵造船廠」多艘潛艦停靠 分析：未來一年內恐試射飛彈
北韓近期軍事動作頻頻，先是於21日發射軍事偵察衛星，在北韓咸鏡南道新浦一帶又被發現停靠多艘潛艦，其中還包含北韓最高領導人金正恩的私人遊艇。美國智庫推測，若非北韓最近有高官來訪，這些跡象可能代表著下一步是試射潛射彈道飛彈的計畫。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）旗下的「跨越經緯」（Beyond Parallel）於當地時間22日，在北韓造船廠新浦一帶以及馬養島潛艇基地的衛星影像分析發現，包含潛艦、駁船、滲透作戰母船等設備都出現了被重新部署的跡象。
《韓聯社》指出，這些衛星影像拍攝時間為本月7至20日，其中可以發現位於馬養島潛艦基地內停靠了7艘羅密歐級潛艦、2艘鯊魚級潛艦還有金正恩的私人遊艇，分析推測這顯示新浦與馬養島潛艦基地一帶可能有重大活動或高官來訪。
報導指出，這些船艦皆懸掛國際信號旗，由於新浦造船廠一帶在北韓研發彈道飛彈潛艦（SSB）、SLBM上扮演核心關鍵角色，分析認為北韓在未來12個月內可能透過政治或軍事等理由，從戰術核武攻擊潛艦「金君玉英雄艦」（第841號）發射飛彈，不過目前還沒有試射潛射彈道飛彈或潛射巡弋飛彈的跡象。