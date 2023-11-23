長期偷拍女廁！日JR車掌「關西機場特快」藏針孔 至少8乘客受害
日本驚傳一名JR西日本男性車掌在過去一年內持續偷拍女乘客如廁事件，根據日本警方追蹤調查，該名男車掌長期趁著在關西機場聯外特快列車值勤時，於車廂女廁安裝針孔攝影機，至少有8名女乘客如廁期間遭偷拍受害，警方正在調查是否還有更多人受害。
國際中心楊智傑／綜合報導
《日本放送協會》指出，JR西日本為此已經召開記者會道歉，同時指出該名車長於2009年入職，並在2012年當上車掌，自2022年7月起在JR京都線、山陰線以及遙號列車值勤，警方亦確認該名架設偷拍攝影機的車掌為32歲男性畠山英之，曾前後在列車上的廁所設置7次針孔攝影機。
報導指出，今年10月中旬一名JR西日本的公司女員工在女性專用廁所地板發現可疑的筆狀物，在懷疑是針孔攝影機之下向警方通報。經調查後發現，攝影畫面包含一名男子設置攝影鏡頭以及至少8名女性乘客在關西機場對外特快列車「HARUKA（遙號列車）」如廁的畫面，拍攝時間則主要介於9月至10月間。
在警方核對過執勤時間與樣貌後，最終將該名男性車長逮捕到案。男子也坦言因對女性貼身衣物有癖好，於是一年前開始偷拍，警方為此也拉長調查時間軸，繼續追蹤是否有更多乘客在不知情的情況下受害。