曾是民眾黨美女刺客 政治素人馬治薇以無黨籍登記投入選戰
2024總統暨立委選舉登記進入第4天，曾受民眾黨主席肯定的政治素人馬治薇今（23）日至桃園市選委會完成桃園市第一選區立委登記。馬治薇表示，桃園是個年輕城市，根據主計處人口統計，桃園市人口平均年齡是40歲，是六都當中最年輕的城市，是六都當中唯一人口正成長的都市，她要為青年代言，因此投入選戰。
記者李春台／桃園報導
馬治薇說，她生在桃園、長在桃園，她在大學畢業後，就如其他畢業生一樣進入社會工作，憑自己實力從基層努力爬升為幹部，因為做事注重效率及認真負責的態度，在職場上屢獲長官器重。但是青春歲月也一點一滴流逝，她表示說穿了就跟廣大的桃園青年一樣就是個社畜，每天跟陀螺一樣打轉。
馬治薇表示，機會有時候就是在繁忙的日常中從天而降，她受到民眾黨主席柯文哲召見與肯定，也感謝民眾黨桃園市黨部主委黃成峻的牽線邀請，遊說參選桃園市第一選區立委；但是禍福相倚，是福是禍不知道，總之未能獲得民眾黨提名，只得准於使用KP的所有競選素材。
馬治薇說，自己就是個青年素人，面對提名過程的種種不實推論，她不願意多做辯駁與過度的上訴程序以免傷害了長官與黨，這是做人做事的一貫原則。
馬治薇表示，桃園是個年輕有活力的城市，桃園的青年非常努力打拼，在工作上全力以赴，天天要迎戰不同的挑戰，勇往直前解決不同的問題、披荊斬棘！在生活上每天花上好幾個小時的時間通勤、利用僅存的時間跟家人相處、完成自己的生活目標。馬治薇說，她的個性特別拼命、不服輸，她要站出來為桃園青年代言。