陳時中評2024大選 「台灣情感與九二共識之間的選擇」
民進黨台北市立委參選人昨日一同前往登記參選，身為賴清德台北市競選總部主委陳時中今（23）日於臉書發文，強調這次大選很明顯，是一場在台灣情感與九二共識間的選擇，面對攸關台灣未來的關鍵之役，民進黨很負責任推出最優秀的賴蕭配，呼籲國人一定要出來投票，為台灣未來選擇好的領導者。
記者陳威叡／台北報導
陳時中表示，一直以來，民進黨對2024目標堅定不變，總統賴清德、副總統蕭美琴要當選，國會要過半席次，政黨票唯一支持民進黨。更重要的，台北8席參選人要全部當選。自己這次擔任台北市競選總部主委，團隊彼此合作無間，除了在地議員們的協助，8位立委參選人大家互相扶持、互相支援。這就是民進黨傳統的團結精神，也因為這個精神才能把台灣顧穩、顧牢。
陳時中說，這一次的大選很明顯，是一場台灣人民在台灣情感與九二共識，兩者之間的選擇。過去幾年，在賴清德擔任副總統的期間，與總統蔡英文齊心齊力，讓世界看見台灣，讓世界明白台灣的堅韌勇敢，「明年的選舉，世界也同樣在關注台灣的選擇。」
陳時中指出，面對這場攸關台灣未來的關鍵之役，民進黨很負責任的推出最優秀的候選組合賴蕭配。長期以來，從地方服務到中央，從國內走向國際，無論是內政還是外交，經驗完整、穩紮穩打，延續總統蔡英文的四個堅持，以國家希望工程作為治國藍圖，用四大支柱帶領台灣繼續繁榮向前，呼籲國人一定要出來投票，為台灣未來選擇好的領導者。