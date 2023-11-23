江啟臣扛扁擔登記　力拚四連霸

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江啟臣表示，他是豐原農家子弟，過去看著鄉親長輩用一根扁擔挑起自家水果拚經濟，養活一家老小，用一根扁擔撐起一片天。今他不忘初衷，挑著豐原山城的特色農產，包括柑橘、甜柿、水梨、葡萄、香菇、蜜蘋果，還有文心蘭、香水百合等多種當季農產品，希望藉這次登記的機會，行銷在地農產，更要告訴大家，民眾的囑託與期待這些都如同肩上的重擔一肩挑起，沒有世代之別、沒有你我之分，只有共同承擔，團結一心，為台中打拚再打拚、讓台中迎向幸福城。
江啟臣致詞中，盤點任內各項政績，不論是爭取交通建設、改善在地居住環境、充實教育基礎設施、打造文化觀光亮點、維護農民應有權益、推動經濟創新產業，一步一腳印讓豐原山城不一樣，更細數擔任立委以來嚴格監督、把關預算的過往，他也強調國會監督的力量是民主根基，捍衛國家主權、保障人民權利，為中華民國寸土不讓。
他強調，他擔任立委的理念就是要傾聽民意，跟民意站在一起，今所承擔的就是民意，這次爭取連任，他也會勇敢承擔選民的託付，擔起看護台灣、守護中華民國的責任，希望所有的好朋友們，台中山城的鄉親再給他機會，為故鄉發展繼續拚搏。
另江啟臣登記過程中，妻子劉姿伶全程相伴，展現鶼鰈情深，劉姿伶表示，她這次陪丈夫登記參選除了表達支持，也是為了防詐騙，她並藉機抱怨台灣詐騙太猖獗，假冒江啟臣的帳號簡介甚至佯稱「喪偶」，讓她很生氣，今來也是要證明江啟臣已婚。